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港5月通脹僅1.2% 租金下跌拖低 租金食品佔CPI權重近七成 難反映其他價格

標籤：經濟

【明報專訊】儘管環球面對高通脹的威脅，但本港通脹維持低水平。政府統計處昨日公布，香港5月整體消費物價指數（CPI）按年升1.2%，較市場預期升1.6%為低，也較4月升幅回落0.1個百分點。環球各地通脹高企，香港仍維持在2%以下，主要原因是CPI的計算方式不同，有別於歐美以食品、能源、大宗商品等為主的CPI，香港以住屋開支所佔權重最高，佔比四成，而其中絕大部分是私人房屋租金，這部分已連續19個月錄得按年跌幅。

明報記者 鄺海盈

剔除所有政府單次紓困措施的影響，5月本港基本通脹率按年升1.7%，略高於4月份的1.6%，主要是由於電力費用、外出用膳及外賣費用升幅擴大所致。

衣履按年升5.6% 為分項最大升幅

在各類綜合消費物價指數組成項目中，衣履錄得最大升幅，按年升5.6%，較4月升幅增加2個百分點，依次升幅為食品，按年升4%，當中基本食品升4.9%，較4月升幅回落0.3個百分點；外出用膳及外賣上升3.5%，較4月增加0.3個百分點；耐用物品上升1.7%；交通上升1.5%；雜項服務上升1.3%；煙酒上升1.1%；雜項物品上升0.6%。錄得跌幅的項目為電力、燃氣及水，按年跌4.9%，以及住屋下跌0.5%，與4月持平，當中私人房屋租金按年跌0.8%。

政府發言人：通脹短期內維持溫和

政府發言人表示，5月基本通脹率上升是由於疫情在月內維持穩定，導致衣履和外出用膳及外賣價格的升幅加快。基本食品價格的升幅仍然明顯，不過已有放緩迹象，總體而言通脹在短期內應會維持溫和。

事實上，歐美各國通脹持續高企，早前美國5月CPI更錄得8.6%創新高，而香港通脹率仍維持於2%以下低水平，主要由於當中的計算方式有異。歐美的消費物價指數組成部分以食品、能源、大宗商品、醫療開支等為主，而香港主要以住屋開支及食品為主，兩者合共佔比近七成。其中，私人房屋租金佔比最大，權重約為35%。值得留意的是，私人房屋租金由2020年11月開始按年下跌，已為第19個月錄得跌幅。

大新溫嘉煒：維持今年通脹升1.7%預測

大新銀行高級經濟師溫嘉煒表示，香港通脹仍大致保持平穩，整體通脹回落，主要由於額外電費補貼抵消電費上升所致；基本通脹的升幅反映食品價格仍高企。疫情緩和下，外出消費價格升幅略為加快。溫嘉煒維持今年通脹上升1.7%的預測，預料國際能源價格第三季仍維持高企；本地電費和交通費等今年仍有一定上漲壓力。