港拆息全線向上 1個月拆息逾兩年高

中長線拆息方面，3個月HIBOR升8.08點子至1.42661厘，6個月HIBOR升11.94點子至2.16929厘，都創逾兩年高。12個月期HIBOR升6.73點子至3.10411厘，是2008年11月、逾13年半以來最高。

金管局再接148億港元

雖然拆息抽升，但與美息的差距仍然高，因此資金續流走，港匯昨日多次觸及7.85弱方兌換保證水平，金管局先在清晨承接52.2億港元沽盤，午後再接95.77億元，即單日累計接錢147.97億元。自5月份開始本輪接錢後，已累計承接844.51億元沽盤，大部分是在近一周發生，自上周二起至昨日，累計承接668.66億元沽盤。

昨日金管局出手後，香港銀行體系總結餘將在6月23日跌至2531.37億元，為2020年10月後最低水平。自金管局上月出手以來，總結餘已累計縮減了25%。