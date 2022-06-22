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港拆息全線向上 1個月拆息逾兩年高

標籤：經濟

【明報專訊】憧憬美國繼續加息，港元拆息昨日全線向上，與樓按相關的1個月HIBOR（香港銀行同業拆息）連升11日，昨日再升3.91點子至0.64816厘，創逾兩年高。其餘各年期的HIBOR全部破頂，隔夜HIBOR升11.64點子至0.22405厘，是2021年1月以來最高。1星期HIBOR升6.61點子至0.2872厘，2星期HIBOR升6.73點子至0.4653厘，均創逾一年半高位。

中長線拆息方面，3個月HIBOR升8.08點子至1.42661厘，6個月HIBOR升11.94點子至2.16929厘，都創逾兩年高。12個月期HIBOR升6.73點子至3.10411厘，是2008年11月、逾13年半以來最高。

金管局再接148億港元

雖然拆息抽升，但與美息的差距仍然高，因此資金續流走，港匯昨日多次觸及7.85弱方兌換保證水平，金管局先在清晨承接52.2億港元沽盤，午後再接95.77億元，即單日累計接錢147.97億元。自5月份開始本輪接錢後，已累計承接844.51億元沽盤，大部分是在近一周發生，自上周二起至昨日，累計承接668.66億元沽盤。

昨日金管局出手後，香港銀行體系總結餘將在6月23日跌至2531.37億元，為2020年10月後最低水平。自金管局上月出手以來，總結餘已累計縮減了25%。