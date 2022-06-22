阿里雲印度公司涉捏造文件 孟買警方調查

據孟買公司註冊處（RoC）對阿里雲、其合作伙伴，以及一些人提出的控訴，當局指控其根據印度刑法和信息進行犯罪陰謀、違反信任和偽造文件技術法案。而孟買公司註冊處是隸屬於企業事務部門。

呈交文件註冊地址 未發現阿里雲辦公室

調查顯示，阿里雲印度公司於2017年3月註冊成立後，其印度籍合作伙伴辭職，該公司被轉讓給一名中國公民，該公司代表更在7月向孟買公司註冊處提交某些屬「不真實的」信息。報道引述另一知情人士透露，在阿里雲向RoC呈交文件的註冊地址中，並未發現阿里雲的辦公室，指這違反了《公司法》。

報道又引述一名官員指出，懷疑這些公司被用作洗錢的工具。調查目的是尋找資金來源和最終受益人，以及是否存在任何政治或經濟聯繫。報道指出，印度當局對這些公司發起的調查分為兩個階段，首先查核這些公司所提交的文件，第二階段是向當地警察局提交涉嫌違規行為的文件。