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阿里雲印度公司涉捏造文件 孟買警方調查

標籤：經濟

【明報專訊】據印度傳媒《The Economic Times》引述知情人士報道，阿里巴巴（9988）旗下阿里雲印度部門疑提交「虛假或捏造文件」給予當局，現正接受當印度企業事務部（MCA）和孟買警方的調查。報道又引述官員指出，當局正對700多家中資公司展開調查，當中包括阿里雲，並預計此案的調查結果將對其他中國公司的類似案件產生影響。阿里巴巴未有回應有關查詢。阿里昨收報105.8元， 全日升1.3％。

據孟買公司註冊處（RoC）對阿里雲、其合作伙伴，以及一些人提出的控訴，當局指控其根據印度刑法和信息進行犯罪陰謀、違反信任和偽造文件技術法案。而孟買公司註冊處是隸屬於企業事務部門。

呈交文件註冊地址 未發現阿里雲辦公室

調查顯示，阿里雲印度公司於2017年3月註冊成立後，其印度籍合作伙伴辭職，該公司被轉讓給一名中國公民，該公司代表更在7月向孟買公司註冊處提交某些屬「不真實的」信息。報道引述另一知情人士透露，在阿里雲向RoC呈交文件的註冊地址中，並未發現阿里雲的辦公室，指這違反了《公司法》。

報道又引述一名官員指出，懷疑這些公司被用作洗錢的工具。調查目的是尋找資金來源和最終受益人，以及是否存在任何政治或經濟聯繫。報道指出，印度當局對這些公司發起的調查分為兩個階段，首先查核這些公司所提交的文件，第二階段是向當地警察局提交涉嫌違規行為的文件。