準新股趕月底集資 市場反應仍淡 天潤雲未足額 喜馬拉雅傳延至最快9月IPO

明報記者 葉翠

天齊鋰業擬籌78億 今年規模最大

年初至今，總共有20隻新股掛牌上市，當中4家以介紹形式上市，不發行新股。近日市傳多家企業擬下周起招股，包括內地鋰業巨頭天齊鋰業、內地最大網上電台喜馬拉雅、由微創醫療（0853）分拆出來的微創腦科學等，或能令新股市場走出寒冬。其中天齊鋰業擬集資78億元，已有望成為今年以來規模最大新股（見表2）。

不過，彭博引述知情人士表示，喜馬拉雅日前與潛在基礎投資者進行對話時，判斷目前市場反應未見熱烈，加上市場動盪期間估值存在分歧，該公司最終評估在本月開始招股有一定難度，因此決定推遲計劃。知情人士又稱，公司尚未正式訂立新時間表，發行的細節仍可能出現變化。

美因基因今掛牌 暗盤最多升逾8%

其他新股方面，內地基因檢測平台美因基因（6667）今日掛牌，昨公布每股以下限18元定價，公開發售獲9206人認購，錄得逾8倍超購，國際配售獲足額認購。一手中籤率約10%，抽20手穩獲一手，3名投資者循乙組「入飛」獲發近20萬股。暗盤方面，該股於輝立收報19.54元，升8.6%，以每手200股計，每手帳面賺308元；於耀才及富途收報19.4元，升7.8%，以每手200股計，每手帳面賺280元。

偉立控股今截孖展 暫超購2.85倍

此外，內地捲煙包裝紙製造商偉立控股今日截孖展，綜合10家券商，暫有5094萬元申購額，超購2.85倍。當中，富途借出3000萬元，輝立借出1200萬元，第一上海借出400萬元，華盛借出260萬元。該股將於本月30日掛牌。

另外，內地雲原生客戶聯絡解決方案企業天潤雲昨首日招股，未獲足額認購。綜合8家券商，暫有1949萬元申購額，公開發售部分集資6029萬元。