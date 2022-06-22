moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

投資渠道趨多元 歐冠昇：改以客戶為中心

【明報專訊】港交所（0388）上市22周年，集團行政總裁歐冠昇在網誌發文，指新技術正在顛覆金融界，發行人開始在公開市場以外尋找更多元化的融資渠道，投資者正在從愈來愈多元化的投資組合尋求回報，這些都要求交易所與時俱進不斷創新。他又提到，客戶需要渠道投資新的資產類別，如數碼資產和ESG投資，也需要更豐富的數據和信息服務，因此交易所亦須豐富相關業務和擁抱大趨勢。

稱競爭對手不再限交易所

歐冠昇表示，多年來交易所在一些業務上取得優勢並開創互聯互通機制，成為集團支柱和強項，但行業競爭格局正發生巨大變化，港交所將不再單純與其他交易所競爭，也需要與金融科技公司、數碼資產平台和其他一些初創企業競爭，因此未來要從「自我顛覆」做起，由目前以基礎設施為中心的模式，向以客戶為中心的模式進化，前瞻地思考如何在一個更加全球化、競爭更激烈的市場中取勝。

他又指出，數碼資產近年來發展迅速，已成為國際市場上一大主要資產類別。在ESG投資方面，彭博預計，全球投資於ESG的資產規模在2022年底將達到41萬億美元，遠超2016年的22.8萬億美元。此外，他認為，交易所需建設靈活高效的基礎設施，提供輕鬆使用各種產品和服務的渠道，為發行人和投資者創造以客為先的體驗。為此，交易所已投資於數碼化基礎設施，並積極擁抱大數據、開放式API以及雲端服務，以改良基礎設施並提升平台功能。