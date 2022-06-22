周焯華被控286罪 非法博彩金額涉8000億

9月2日澳門法院開審

控罪指出，周焯華涉利用太陽城貴賓會經營「賭底面」的不法活動，令六大博企造成損失，亦令博監局少收博彩稅，被控觸犯229項「在許可地方內不法進行賭博罪」，以及54項相當巨額詐騙罪、3項相當巨額詐騙罪未遂。另外，周焯華涉在沒有取得政府經營批給下，在菲律賓、越南娛樂場經營電話投注、網上投注，觸犯不法經營賭博罪；另有控罪包括「犯罪集團罪」及「加重清洗黑錢罪」。同案另有19名疑犯，均是太陽城集團的中高層員工。

法院排期顯示，周焯華由律師梁永本的團隊代表。梁永本曾代表港商劉鑾雄、前檢察長何超明案件。澳門檢察院早前表示，經初步調查，認為有充分跡象顯示，被捕人士分別涉嫌觸犯參加犯罪集團罪、領導犯罪集團罪，兩項罪名分別最高可判監10年及12年，另外亦涉嫌觸犯清洗黑錢罪，以及不法經營賭博罪，分別最高可判監8年及3年。

浙江溫州檢察院去年11月26日以涉嫌開設賭場罪，批准逮捕周焯華，澳門司警隨後採取拘捕行動，周焯華等人經超過14小時偵訊後，澳門刑庭法官接納檢方建議，對周焯華採取羈押強制措施，送往路環監獄。