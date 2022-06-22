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松齡上年蝕2063萬 擬增諮詢服務拓收入

【明報專訊】已故「舖王」鄧成波家族旗下護老院營運商松齡護老（1989）昨日公布全年業績，截至今年3月底年度轉蝕約2063.3萬元，不派末期息。松齡表示，計劃改進現有的輕資產經營模式，包括透過訂立管理合約提供長者護理營運諮詢及管理服務，期望增加收入來源。

松齡去年度收入增長9%至2677萬元，惟儘管收入增加，由於前一年度獲政府發放「保就業」非經常性補助金約1630萬元；加上多個項目減值，包括旗下浙江烏鎮安老院業務相關資產減值580萬元，應收一間合營企業款項減值及其他撥備1180萬元；以及公司授出購股權造成非現金開支約330萬元，期內業績轉盈為虧。

不過，松齡指出，去年度核心業務仍保持穩定，旗下安老院平均入住率為92.7%，僅較前一個財政年度跌1.3個百分點。當中元朗松齡雅苑及石硤尾松齡樂軒兩間高級安老院舍，入住率分別為84.9%及43.4%，按年增加17.6個百分點及19.2個百分點。高檔長者屋蔚盈軒方面，其服務式住宅部分最近入住率高於80%，安老院舍部分最近入住率高於90%。而銅鑼灣禮頓道1號的松心薈將於今年第四季投入服務。

現金結餘2910萬 1.2億元債務一年到期

截至今年3月底，松齡現金及銀行結餘為2910萬元，按年減41.4%，資產負債比率為50.9%，按年減8.8百分點。債務到期方面，計息銀行借款為5.836億元，當中一年內到期為1.184億元。