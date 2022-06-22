moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

國債競投反應差 日圓跌穿136

【明報專訊】日本央行不斷出手壓債息以刺激經濟，惟市場仍認為債息會向上，昨日競投的2.5萬億日圓（約1500億港元）國債競投比率為兩年來最差表現，此外周四再會有1.2萬億日圓（約700億港元）國債競投，或進一步突顯當局大規模買債對市場的影響。

國債投標比率3.17倍 兩年低

受消息拖累，日圓兌美元昨日曾貶至136.335的24年新低，每百日圓兌港元昨曾低見5.74水平。

全球通脹升溫，惟日本央行與歐美多個國家在貨幣政策上背馳，繼續大舉購買國債。上周五，日本央行在貨幣政策會議後表示，維持目前的貨幣寬鬆政策。該行在上周亦斥10.9萬億日圓（約6400億港元）買入國債，創歷史最高紀錄。

隨着國債期貨價格波動加劇，投資者憂慮持有債券的風險日益上升，市場對日本昨日拍賣的5年期2.5萬億日圓國債需求意欲下降，投標比率僅3.17倍，為2020年3月以來最低水平。央行又計劃於周四出售1.2萬億日圓的20年期國債，並由下周開始發售10年、20年及30年期的國債，直至該行在7月舉行貨幣政策會議為止。

市場憧憬央行或會放棄零利率政策。彭博引述野村證券首席利率策略分析師Takenobu Nakashima表示，是次拍賣結果反映市場無法將期貨用作對冲工具，同時仍期望日本央行會調整政策。

（綜合報道）

[國際金融]