國債競投反應差 日圓跌穿136

國債投標比率3.17倍 兩年低

受消息拖累，日圓兌美元昨日曾貶至136.335的24年新低，每百日圓兌港元昨曾低見5.74水平。

全球通脹升溫，惟日本央行與歐美多個國家在貨幣政策上背馳，繼續大舉購買國債。上周五，日本央行在貨幣政策會議後表示，維持目前的貨幣寬鬆政策。該行在上周亦斥10.9萬億日圓（約6400億港元）買入國債，創歷史最高紀錄。

隨着國債期貨價格波動加劇，投資者憂慮持有債券的風險日益上升，市場對日本昨日拍賣的5年期2.5萬億日圓國債需求意欲下降，投標比率僅3.17倍，為2020年3月以來最低水平。央行又計劃於周四出售1.2萬億日圓的20年期國債，並由下周開始發售10年、20年及30年期的國債，直至該行在7月舉行貨幣政策會議為止。

市場憧憬央行或會放棄零利率政策。彭博引述野村證券首席利率策略分析師Takenobu Nakashima表示，是次拍賣結果反映市場無法將期貨用作對冲工具，同時仍期望日本央行會調整政策。

（綜合報道）

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