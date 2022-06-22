安本料下半年A股勝港股

環球股市上半年走勢欠佳，當中，恒指及滬指分別於3月及4月時觸底，主因包括有疫情反覆以及內地監管政策。在3月份，中國新冠病毒確診急升，深圳及上海失守逐步封城，疫情反彈令這兩個主要城市的市民日常生活大受影響，也對經濟帶來一定衝擊。

美預定除牌中概股逾百 恐損港股

其次，美國聯儲局正式進入加息周期，而且幅度較大，如上周加息0.75厘，是1994年以來最大加幅；市場又預期7月時會再加息0.5厘至0.75厘，都對港股造成直接影響。此外，烏克蘭及俄羅斯的衝突為市場帶來不穩定因素，更重要的是誘發能源供應問題，並推高歐美多國的通脹率。最後，部分中概股即將在美國除牌，現時「預定除牌名單」上共有105隻中概股，當中部分公司在香港亦有上市，相信除牌後會影響股價走勢，令港股面臨下行風險。

對於下半年，姚鴻耀認為，內地的清零政策對市場影響較深遠，投資者要觀望內地會否繼續堅持清零，所幸的是近期內地疫情緩和，逐步解除封城政策，相信可以帶動經濟修復。他相信，內地已明白到封城對經濟帶來的影響，即使未來政策持續，也可從過去汲取經驗，更快捷及有效地遏制病毒擴散。「今年10月，內地舉行中共二十大會議後市場將會出現變化，這意味着A股及港股有機會迎來反彈空間。」

事實上，監管政策亦是市場一大憂慮，他表示，去年監管政策對經濟造成嚴重打擊，相信是內地政府未有預料到的，亦因此令失業率上升。因此，為避免重蹈覆轍，即使未來仍有監管政策，但相信力度會較小，以免對經濟及股市造成嚴重打擊。雖然監管政策對市場造成一定程度的負面影響，但實際上有利行業及企業健康發展，因此他不認為會導致中國陷入衰退風險。

監管風暴推高失業率 力度料減弱

值得留意的是，房地產於內地佔經濟比重超過20%，早前政府推出許多支持房地產行業發展的政策，包括內地部分城市已降低首期金額、國民更容易申請按揭貸款，又允許發展商收取預付資金，加大流動性。「即使有不少支持房地產政策出台，但未看到更極端的放寬政策，如允許個體戶購買超過兩間或以上物業，這反映尚有更多推動經濟上升的工具可使用，有望達到5.5%經濟增長的目標。」

市場關注美國加息的影響，姚鴻耀表示，加息的確會對環球股債帶來負面影響，然而，中國的經濟周期比其他國家來得早，如在2020年時，內地控制疫情較為成功，經濟率先復蘇並採取緊縮的貨幣政策；至2021年時增長幅度卻低於早前預期，因此今年推出許多放寬政策如減稅，來幫助經濟復蘇。在此情况下，預期今明年復蘇機會較大，相對海外市場，他對A股看法會更樂觀。

他又指出，A股的上市企業為內地企業，受美國加息影響較小。至於港股亦有南下資金支持科技板塊，內地的監管政策減少都令港股趨向穩定。姚鴻耀表示，在A股與港股之間更看好A股，因為受外圍因素影響較小，預期港股會跟隨A股上漲，但由於成分股中有不少國際企業，因此上升速度會相對緩慢。

加息或致壞帳 不完全利好港銀

有不少香港投資者會在加息周期投資本地銀行股，他提醒，在基本面方面本地銀行股肯定會受惠加息。但目前整體經濟欠佳，即使利率較高，但對銀行來說壞帳風險亦上升，發貸方面會較為謹慎，因此加息不完全利好銀行股。

明報記者 黃清瑤

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