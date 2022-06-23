moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

大灣區GBA專題：灣區租樓 業主二房東要分清

【明報專訊】香港年輕人若在大灣區覓得工作機會，解決住宿問題相信是重中之重，除非公司已有提供住宿福利，否則便需要尋找安樂窩。以深圳為例，一房單位平均月租為1987元（人民幣，下同）（見圖1）；其中福田區租金最高，達3500元，最低租金為光明區，只需1201元，相差約2倍（見圖2）。年輕人北上租樓除了要知價外，搵租盤時也可以留意，深圳及珠海等地除了可透過中介人外，也可善用App或公眾號直接與房東洽談租金，好處是可以免除中介費，但盤源要小心選擇。另外，租公寓跟租住房又大不同，事前要查清楚。

明報記者 龍彩霞

如果人生路不熟，想租屋可以搵房屋中介機構介紹，如果有心儀單位，中介會與業主取得聯繫，若成功達成協議，租客和業主的其中一方或雙方會按一定比例支付佣金給中介機構。租房中介費多少依各地慣例而定，收取方式有時只向租客收取，有的會同時向租客與業主收取。也有業主與中介商談後，將房租提高，以免去業主的中介費。北京、廣州、深圳的租房中介費一般是租客與業主各付半個月租金。初來深圳，人生地不熟又急需租房的人；或是預算充足但空閒時間較少的人，便適合委託中介租房，缺點是要交半個月房租的中介費。

中介費無特定 多為半月租金

租客在簽約時，一定要注意按金的用途，如有租客在合約期內退租，業主可要求不退還按金，或如租客毁壞單位內的家俬，業主可要求從按金中扣除修補費用。租客要添置家具或改裝設備，需要經業主同意，若沒有經業主同意擅自改造或裝修單位，業主可要求租客恢復原狀或賠償損失。

另一方面，租客若發現單位內家俬或電器等有損毀需要維修時，可以要求業主在合理期限內維修。若業主未履行維修義務的，租客可以自行處理，維修費用由業主負擔。若維修影響租客使用房屋，應當相應減少租金或者延長租期。

業主賣樓 租客有優先購買權

若業主在租約期內出售物業，他有責任在出售之前的合理期限內通知租客，租客可享有以同等條件優先購買的權利，物業賣給近親除外。當業主通知租客將要出售物業，租客在15日內未有明確表示的話，則視為放棄優先購買權。租賃期限屆滿後，租客有以同等條件優先續租的權利。換句話說，租客可以繼續住，若沒有提出異議的話，原租賃合同繼續有效，但是租賃期限將為不定期。

租樓App盤源性價比較高 須小心條款

除了中介外，大家也可以透過手機小程序或租樓App留意租盤，公眾號為「租房群」，公眾號上的租盤雖然不多，但是性價比會較高，而且大部分的租盤都是個人轉租的，或是業主直接出租，就算是公寓也會寫得很清楚，公眾號包括「深圳租房老司機」及「深圳租房群」等。

除了業主直接出租外，港人也可以租住「公寓」物業。深圳大部分公寓都是「二房東」，物業或整棟樓的產權不一定屬於公寓一方，而是另有一個業主。如果是二房東，並且是個人或小公司承租的單位，租客可以要求看二房東與業主的承租合同，以免權利責任不清晰，租客的合法權益難以得到保障。

支出方面，如果想找人合租兩房一廳單位，租金會按物業的建築面積大小來計算，其中水費、煤氣費按人頭平均攤分，電費按戶數平均攤分。公寓與私人物業的分別，是公寓環境、公共地方及相關的硬件設施，都有公寓管家或者聘請的物業公司打理，租客入住的時候一定要問清楚，這部分費用是否包括在租金內。

另一個App叫豆瓣小組，優點是轉租的人數特別多、家電會更齊全及價格更有競爭力。不過簽約時需要注意一定要有原業主批准，不能私下轉租。此App個人租盤偏多，缺點是這幾年深圳各種農民房改造公寓的興起，若要租公寓要小心條款。而微博上房源偏少，主要集中在人數比較多的幾個「超話」裏，比如深圳租房超話，大家也可以去找找看，急找房的也可以發個求租帖文，通常會收到很多回覆，但租盤質量需要進一步篩選。

租房小程序愈來愈多，有個人轉租和招租的小程序，如租房團、拼室友等；有些App以合租公寓為主，如蘑菇租房、小螺趣租等；有的主要以中介和合租公寓為主，比如鏈家、安居客；也有比較多個人房源的如巴樂兔、貝殼找房等。

[活在灣區]