內地擬禁第三方平台賣藥 阿里健康挫14% 不得直接參與銷售 花旗料對龍頭影響微

明報記者 蔡穎霖

中央早於上月9日發布《條例》，亦於本月9日完成歷時一個月的公開徵求意見，直至昨天獲內媒《21世紀經濟》報道，重新惹來市場關注。據報國家藥監局自5月9日以來多番就《條例》舉辦座談會，以聽取各級藥品監管部門、國內外藥品生產經營企業、醫藥行業學會協會和專家學者的意見建議；最近一次於上周五（17日）召開。

「不允藥品網銷平台 既做裁判又做運動員」

報道引述曾出席座談會的行業人士透露，有關當局對醫藥電商平台在自營和第三方業務，將劃出一條明確界線。該名行業人士形容，內地要求電商平台「要麼純粹進行自營藥品銷售業務，要麼純粹做一個第三方平台」，一旦《條例》落地後，就「不允許藥品網絡銷售平台，既做裁判員，又做運動員」。

《21世紀經濟》亦引述證券機構首席醫藥分析師指出，如果一家醫藥電商平台以自營業務為主，則要把第三方平台業務剝離出去。不過內媒《每日經濟新聞》亦引述一名行業人士表示，目前新規引起市場對平台不能兼營第三方業務和自營業務的誤讀；實際上，大多數平台的第三方業務和自營業務分別由不同公司管理，因此認為新規對企業和行業的影響不大。

投行花旗報告稱互聯網醫療龍頭平台的自營和第三方業務應當符合政策，因自營業務已具備所需的線上資格，其線下藥店亦持有藥品經營許可證，相信《條例》對行業巨企影響不大。第三方平台業務方面，該行指行業龍頭的電商平台業務僅作為媒介，一向不涉及直接在網上銷售藥品。

內地規範直播主 快手跌逾4%

在港上市互聯網醫療股昨受影響急挫，京東健康（6618）及阿里健康分別跌14.8%及13.8%，平安好醫生跌5.9%。受監管影響還有直播相關股份，主要因國家廣電總局等發布《網絡主播行為規範》。快手（1024）昨跌逾4%，嗶哩嗶哩（9626）跌逾3%，騰訊（0700）跌近3%。近日轉戰直播業務的新東方在線（1797）則漲10%。