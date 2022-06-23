分析：恒指市帳率歷史低 後市有上升空間

科指繼續在100天線（4635點）附近波動，昨日下跌4.37%，報4552點。

著名蘋果分析員郭明錤預期，今年Meta（美：META）下半年將大幅削減虛擬實境頭盔出貨量四成至五成，並延遲2024年以後的業務計劃，拖累一眾電子消費品供應鏈，舜宇光學（2382）跌7.41%，比亞迪電子（0285）跌7.25%。

舜宇比亞迪電子跌逾7%

市場預期環球經濟轉差，加上油組國家或在8月增產，布蘭特期油昨跌6%，拖累中石油（0857）和中海油（0883）分別跌4.16%和3.82%。

中港股市月初至今表現跑贏美股，信安資金管理投資策略部主管陳曉蓉表示，對亞洲股市看高一線，而港股估值更為吸引，因為恒指市帳率處於歷史低位，AH股溢價亦高於10年平均水平，認為有一定上升空間。她相對看好中資科技股及內房股，因為行業對中國經濟穩定有一定重要性，認為今年行業監管會較為寬鬆，投資氣氛將逐漸改善。