港上半年IPO集資料跌至第9 德勤全年預測削半

德勤中國華南區主管合伙人歐振興表示，雖然下調今年預測，但以現時仍有160家公司正排隊申請上市、以及中概股回流來看，將為下半年帶來支持，對本港全年集資額重上全球五大交易所排名仍抱審慎樂觀態度。

遭迪拜印度交易所「爬頭 」

德勤表示，今年上半年俄烏衝突持續、美國大幅加息、內地新冠疫情狀况和防控工作等多項因素，令全球股票市場波動不穩，市場疲軟和流動性減低，導致包括紐約和香港在內的多個主要資本市場的新股數量及集資額大跌。

若以融資額作排名，港交所今年上半年在全球交易所中排第九名，上交所和深交所則分別居於首兩名。第三名為韓國交易所，至於迪拜金融交易所及印度國家交易所分居第四及第五名。

本港上半年共有24隻新股上市，按年減少22隻，是自2013年以來低位；期內IPO集資額約178億元，按年跌幅高達92%，金額則是2012年以來低位。提到今年開始引入的特殊目的收購公司（SPAC），德勤認為上半年進展較預期快，至今已有2宗上市，但由於市况受俄烏戰爭、美國加息等因素而波動，預計今年全年SPAC上市數目不會超過10宗。

預計全年SPAC上市不逾10宗

德勤中國審計及鑑證合伙人呂志宏表示，年初預測時並未包括俄烏戰事及中國疫情爆發等因素，事實上近期部分企業亦因為市况波動相應推遲IPO計劃。展望下半年，歐振興認為，與全球主要交易所IPO市場跌幅作比較，香港的調整幅度仍屬理想水平，對香港全年IPO集資額可打入全球五大交易所仍持審慎樂觀態度。

另外，歐振興又表示，本港超過160家公司正在排隊申請上市，當中包括中概股、或會進行大型或超大型集資的企業、生物科技公司，於第四季推出的簡化交收制度，和預計將推出優化股票互聯互通的 「南向通」股票以人民幣計價等的改革，以支持下半年新股市場發展。