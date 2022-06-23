證監去年度盈餘3.41億 按年跌65%

歐達禮：續重點打擊網上投資騙局

年內持牌機構及人士和註冊機構的總數為48,401，按年增加2.6%；其中持牌機構數目上升2.3%至3231家。年內，有171宗新機構牌照申請獲批。他們收到共7163宗新牌照申請，按年增加28.5%。由於監管工作既增量亦愈趨複雜，因此過去3年人事費用增加7%。營運總支出為19.06億元，較原來預算22.2億元，減少3.14億元。

證監會年內共展開220項調查，對3名人士和1家公司提出28項刑事控罪，並成功定罪。同時其向法院取得針對3家公司及9名人士的取消資格令和賠償令；另有32宗待審理的民事訴訟，當中涉及向法院尋求針對168名人士和公司的賠償及其他補救命令。

投委會：冀增數碼理財教育

證監會行政總裁歐達禮表示，打擊網上平台的投資欺詐和騙局繼續是重點執法工作。他們更將加大力度，打擊挪用上市公司資產行為，同時亦將重點打擊與首次公開招股相關欺詐行為，以及密切注視中介人失當行為。

此外，證監會附屬投資者及理財教育委員會同日發表年報，總結過去一年重點工作，並簡介投資者及理財教育的主要趨勢和發展，以及投委會將如何回應及滿足公眾及不同群組的學習需要。投委會主席杜淦堃提到，數碼理財能力是投委會未來其中一個教育重點，期望防範日益演變的投資市場及數碼發展所帶來的風險。