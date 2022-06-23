上月廣告開支增逾18% 回到第五波前

【明報專訊】廣告媒體監察公司admanGO公布，第五波疫情在4月起有所緩和，社交距離措施放寬，經濟活動逐漸回復正常，4月份本地廣告開支約20億元，按月錄得8.8%升幅。政府5月初進一步放寬社交距離措施後，上月的廣告開支按月再升18.5%，折算開支金額近24億元，單月廣告開支已回復至去年同期水平。
根據admanGo的數據，5月最高廣告支出行業首3位包括銀行、信用卡；投資服務、藥物；以及醫護、浴室及家居用品，按月分別增長21%、17%及40%。以3至5月計，銀行、信用卡及投資服務的廣告開支與去年同期相若。十大廣告支出品牌集團當中，第1位的匯豐及第6位的花旗均屬於銀行、信用卡及投資服務行業，5月的廣告開支分別按月上升64%及33%。此外，排行第二的牛奶公司集團的廣告開支按月上升1.35倍，升幅是十大最高廣告支出品牌集團中最高，第3位寶潔的廣告開支按月上升56%；第5位三星的廣告開支按月上升5%，主要用於推廣旗下Galaxy S22系列手提電話。
各類主要媒體廣告開支亦重拾升軌，電視廣告的廣告開支在4、5月的開支分別按月上升7.6%及9.3%；流動廣告的廣告開支在4、5月錄得按月上升1.8%及23%；社交媒體的廣告開支在4、5月錄得按月上升19.3%及17.3%，以3至5月計按年更錄得4%增長。