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泰加拒8月到期的士保單續保

標籤：經濟

【明報專訊】已被保監局接管的泰加保險，其接管經理德勤的黎嘉恩和甘仲恒公布，未能為於2022年8月到期之的士保險安排續保，該行將陸續就受影響的保單，向保險代理及未有保險代理的保單持有人發出書面通知，他們將適時公布有關9月或以後到期之的士保險續保安排。

9月到期保單安排 適時公布

泰加在今年1月初通知約8000多輛的士車主在短期內斷保，引起的士保險市場混亂，及後保監局委任經理接管泰加所有事務及資產。泰加此前已先後宣布未能為於2月至7月到期之的士保險提供續保安排。

為確保受影響的的士車主適時得到保險保障，保險業聯會和保監局、4家的士保險公司自今年1月初透過保監局的中央分流機制，將泰加保單安排至其他保險公司承保。

保聯表示，截至6月21日，將於7月到期之約1000張泰加的士保單，已有約380張已獲得保險公司承諾承保或已簽訂保單，而6月到期之約840張保單，也有86%已獲承諾承保或已簽保單。

保聯表示，至於餘下保單，車主或已自行安排投保、或仍在考慮保險公司的報價、或考慮將車退役等。聯會呼籲，受影響之的士保險車主欲透過中央分流機制轉保，應盡快提交資料至保監局。聯會指出，透過市場的自我調節，和保監局設立的中央分流機制的輔助，香港的士保險市場已逐步恢復秩序。