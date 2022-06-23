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券商：TVB下半年攻內地電商

標籤：經濟

【明報專訊】中信証券昨日發表報告，估計電視廣播（TVB）（0511）將於下半年進軍內地電商市場，但是目前重心仍放在香港。該行指出，集團在今年3月每月訂單商品交易總值（GMV）達到1億元，首次實現現金流收支平衡後，推算當將來每月GMV進一步提高至1.5億元時，便可達至實際盈虧上的收支平衡。

GMV達1.5億元 可致收支平衡

TVB昨日收報4.18元，跌3.5%。中信証券認為，TVB發展電商只屬起步，目前有1.2萬SKU，旗下3個電商平台即士多、鄰住買及Big Big Shop的用戶重疊程度不到10%。將來當每月GMV提高至1.5億元時，便有望達至盈虧平衡。該行預料，TVB在下半年會以大灣區為基礎，開發內地電商市場，並會與電商巨頭合作。電商業務未來除了借助藝人直播帶貨，亦包括利用國際物流供應鏈，提供世界優質商品。

免費電視廣告市佔率 去年跌15百分點

在本地免費電視的廣告市場佔有率方面，中信証券稱，TVB已由2020年的80%，降至2021年的65%；在男子組合Mirror帶來巨大廣告價值推動下，Viu TV的廣告市佔率由2020年的10%，提高至35%。至於TVB則通過加深與內地電視台合作，讓藝人參演內地電視劇、綜藝節目及比賽，變現藝人廣告價值。該行指出，由於香港開電視今年起無線頻譜覆蓋大升，該台及TVB亦正打造新節目策略，認為亦是不可忽視的新興力量。