moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

英5月通脹升9.1% 再創40年新高

【明報專訊】面對燃料、電力，以至食品及飲料等成本顯著上漲，英國5月通脹率按年升9.1%，較4月9%升幅進一步加劇，創40年新高。英國目前的通脹升幅是七國集團（G7）中最高。市場恐英國通脹升溫將拖累經濟增長，英鎊兌美元昨最多跌0.6%，跌穿1.22美元。英鎊兌港元曾跌穿9.6。

英鎊兌美元昨最多跌0.6%

物價攀升觸發英國鐵路工人爆發逾30年來規模最大的鐵路工潮，以爭取加薪。英國副首相藍韜文（Dominic Raab）昨警告，不能讓工會在鐵路工潮獲勝，一旦工會的加薪要求得逞，將引發薪酬與通脹螺旋式上漲。

英國逾4萬鐵路工人周二參與首天大罷工，導致大量乘客出行受阻。英國的教師、醫護人員、公共部門職員等也在醖釀罷工。代表英國逾740家休旅企業的UKHospitality估計，僅本月的鐵路罷工就可能使休旅、娛樂行業損失超過10億鎊（約96億港元）。英國鐵路貨運行業估計，本周的鐵路貨運將減少三成至四成。

分析：脫歐不利英控制通脹

花旗、美銀等分析師指出，英國物價未來多年仍將受到「脫歐」的困擾，就算其他地區的價格壓力開始消退，英國通脹仍將高於正常水平，因為歐盟地區的公民遷移英國受限，影響了英國的就業市場，加上供應鏈受阻，將不利於英國控制通脹。分析師指出，英國「脫歐」並非造成英國通脹急升的原因，但英國將因為「脫歐」的影響，較任何地方都更難解決通脹問題。

英國智庫「學習與工作學院」（The Learning and Work Institute）推算，與新冠疫情爆發前的趨勢相比，英國少了100萬上班族，威脅經濟發展。潛在的通脹壓力持續向上，英國5月的生產者物價指數（PPI）按年升15.7%，較預期高出1個百分點，是1977年以來最高。

5月原材料價格按年升22.1%，是1985年有紀錄以來最高。部分英國人已開始減少非必需品的支出。

（綜合報道）

[國際金融]