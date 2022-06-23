英5月通脹升9.1% 再創40年新高

英鎊兌美元昨最多跌0.6%

物價攀升觸發英國鐵路工人爆發逾30年來規模最大的鐵路工潮，以爭取加薪。英國副首相藍韜文（Dominic Raab）昨警告，不能讓工會在鐵路工潮獲勝，一旦工會的加薪要求得逞，將引發薪酬與通脹螺旋式上漲。

英國逾4萬鐵路工人周二參與首天大罷工，導致大量乘客出行受阻。英國的教師、醫護人員、公共部門職員等也在醖釀罷工。代表英國逾740家休旅企業的UKHospitality估計，僅本月的鐵路罷工就可能使休旅、娛樂行業損失超過10億鎊（約96億港元）。英國鐵路貨運行業估計，本周的鐵路貨運將減少三成至四成。

分析：脫歐不利英控制通脹

花旗、美銀等分析師指出，英國物價未來多年仍將受到「脫歐」的困擾，就算其他地區的價格壓力開始消退，英國通脹仍將高於正常水平，因為歐盟地區的公民遷移英國受限，影響了英國的就業市場，加上供應鏈受阻，將不利於英國控制通脹。分析師指出，英國「脫歐」並非造成英國通脹急升的原因，但英國將因為「脫歐」的影響，較任何地方都更難解決通脹問題。

英國智庫「學習與工作學院」（The Learning and Work Institute）推算，與新冠疫情爆發前的趨勢相比，英國少了100萬上班族，威脅經濟發展。潛在的通脹壓力持續向上，英國5月的生產者物價指數（PPI）按年升15.7%，較預期高出1個百分點，是1977年以來最高。

5月原材料價格按年升22.1%，是1985年有紀錄以來最高。部分英國人已開始減少非必需品的支出。

（綜合報道）

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