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疫情監管打擊 瑞信削賭收預測四成 料內地賭客疫後續受限 穆迪預警拖累賭企信貸

【明報專訊】澳門因應疫情再度收緊遊客入境措施，甚至強制多類娛樂場所關閉，再度重創多家博彩企業。瑞信昨以「重設增長預期」為題發表報告，相信即使疫情退卻，內地仍會繼續對頻繁過境的內地賭客到訪澳門設限，因此調低今後3年賭收預測，最多削減近四成。評級機構穆迪亦表示，隨着上周末澳門爆發疫情致收緊旅遊限制，恐令博彩收入放慢及復蘇變得不平均，這將對所有博彩營運商的信貸情况帶來負面影響，連帶澳門政府的公共財政也可能受累。

明報記者 陳偉燊

瑞信認為，基於內地積極打擊跨境博彩的前提，估計即使疫情退卻，仍將針對經常到訪澳門的內地民眾過境設下限制，預測2024年中場博彩賭收只會維持在疫情前的80%水平，比原先預測回復至98%為低。據該行最新預測，澳門2022、2023及2024年賭收約569.77億、1134.82億及1620.39億澳門元，較原來預測分別調低39%、37%及23%（見圖）。

狠劈濠賭股目標價

基於賭收下滑背景，瑞信亦將澳門博彩業由2022年至2024年的EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）預測調低26%至103%，並狠劈上市賭企的目標價，其中以Studio City（美：MSC）下調達59%至2.2美元降幅最大，至於銀娛（0027）目標價則為49元，較原先下調一成。昨日濠賭股除金沙中國（1928）及銀娛股價略升0.6%及0.7%，其餘皆微跌（見表）。

瑞信又提到，調低賭收預測及目標價，與今年首季兩會時內地只作有限度放寬、澳門的博彩稅提高1%、吸納休閒客戶成本較高卻賺取的利潤較低有關。儘管市場進一步反映負面消息所帶來的影響會有限，但是瑞信指出，濠賭股既欠催化劑亦欠吸引力，建議投資者等待更多確定賭收復蘇的信號時才定奪，並指賭收平均需時一年半的周期才復蘇。

此外，穆迪亦因應澳門立法會通過修訂《博彩法》發表報告，指修例雖然確定了經營年期、目標及加強對業界監管，亦令博彩營運商的信貸情况變得可控，但隨着上周末澳門疫情重燃，再度收緊旅遊限制，恐令博彩收入放慢及復蘇變得不平均，這將對所有博彩營運商的信貸情况帶來負面影響，並會暫時窒礙賭收原先輕微復蘇之勢。

首5月賭收低疫前逾八成

統計今年首5個月，澳門賭收已比2019年疫情前同期低逾八成。穆迪預期，今年中場博彩收入最多回復到2019年疫情前約40%水平，到明年有望回復至80%，直到2024年才全面復蘇。該行估計，現有六大持牌博彩企業有望在今年底取得賭牌。若現有賭牌不能夠全部獲批，估計將對澳門政府的財政帶來顯著風險。