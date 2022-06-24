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6賭牌延至年底 各4563萬溢價金

【明報專訊】澳門《博彩法》修訂條文昨起生效，同日澳門特首賀一誠落實與六大持牌博彩企業簽訂協議，延長賭牌有效期至今年底，6家博彩企業須支付4700萬澳門元（約4563萬港元）溢價金，並提交不同金額的銀行擔保。另外，財務狀况惹人關注的澳博（0880），昨亦宣布取得190億元銀團貸款，暫時緩解資金壓力。

6家持牌博彩企業包括銀娛（0027）、永利澳門（1128）、澳博（0880）等，昨日均表示會參與競投新賭牌。根據各家公司公告，除澳博沒有披露具體提交銀行擔保金額外，金沙、銀娛、永利、美高梅及新濠博亞，各提供23.1億、16.3億、12.1億、8.8億及8.2億澳門元銀行擔保，藉此確保賭牌到期後仍可履行勞動債務。新濠博亞更表示會繼續營運衛星場駿龍娛樂場。

澳博同日表示，旗下澳娛綜合已於6月20日與中國工商銀行（澳門）為首銀團訂立190億元銀團貸款融資協議，分別涉及90億元定期貸款及100億元循環貸款，到期日為2028年6月20日，實際利率為香港銀行同業拆息或澳門銀行同業拆息另加1.25厘至2.25厘；首6個月實際利率為香港銀行同業拆息或澳門銀行同業拆息另加1.65厘。扣除償還澳娛綜合的現有銀團貸款融資後，澳娛綜合據此獲額外60億元流動資金可供運用。