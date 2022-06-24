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GOGOX今掛牌 暗盤微跌 申請一手人人有份

【明報專訊】物流平台GOGOX（2246）今日掛牌，昨日公布招股結果，每股定價21.5元，一手中籤率為100%，可謂人人有份，逾半申請者只抽一手，有5名投資者循乙組「入飛」，其中3名獲發約20萬股，另外兩名分別獲發約27萬股和68萬股。公開發售方面獲6788人認購，超額認購約3倍，國際配售僅獲約0.4倍輕微超額認購，表現算是不過不失。該股暗盤受壓，微跌2%，每手帳面蝕80元。

暗盤方面，GOGOX於輝立報21.1元，較招股價跌1.9%，以每手200股計，每手帳面蝕80元；於耀才報21.2元，跌1.4%，每手帳面蝕60元；於富途報21.3元，跌近1%，每手帳面蝕40元。

智雲健康首日孖展超購2.8倍

GOGOX集資淨額約5.67億元，約40%用於擴大用戶基礎及提升品牌知名度；20%用於開發新服務及產品；20%用於海外市場尋求戰略聯盟、投資及收購；10%用於增強研發能力；10%用於營運資金及一般公司用途。

其他新股方面，內地數碼醫療營銷服務平台智雲健康（9955）昨首日招股，綜合10家券商數據，孖展申購額已達1.65億元，相當於公開發售部分超額認購2.84倍。其中，華盛證券借出1.3億元，輝立借出2600萬元，富途借出600萬元。智雲健康招股價為30.5元，擬合共發售約1900萬股，當中九成為國際配售，一成為公開發售，集資最多約5.8億元。每手100股入場費3080.73元，招股將於下周二（28日）截止，並於7月6日掛牌，聯席保薦人為摩根士丹利及摩根大通。

明報記者