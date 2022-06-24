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瑭明家族辦公室有投資 看好顛覆傳統物流

【明報專訊】「港產獨角獸」GOGOX（2246）今日掛牌，有份投資的瑭明家族辦公室自2017年以來，活躍於私募股權投資，尤其熱中科技型初創企業，包括金融科技、SaaS（軟體即服務）、區塊鏈及加密貨幣基礎設施等。在芸芸科企中選擇了GOGOX，瑭明家族辦公室首席執行官郭興業表示，GOGOX以科技顛覆傳統物流行業，看好其業務發展前景，加上同樣由數名「80後」合力創辦，深明在港創業的挑戰，又稱未來擬投資更多本地科企。

GOGOX執董林凱源：

科技人才缺乏「新血」

多年來本地科技人才短缺，GOGOX執行董事兼聯席行政總裁林凱源稱至今仍嚴重缺乏「新血」，但仍堅持將總部及研發部門設在香港，同時把矽谷文化注入公司，有意成為一家培育科技人才的本地科企。

另一方面，瑭明家族辦公室亦重視培養金融科技人才，數年前創辦了演算交易協會（ACA）。郭興業表示，協會定期舉辦算法交易挑戰比賽，以大學生為對象，並致力將演算人才與金融機構聯繫起來，為他們提供就業機會。

瑭明積極把科技融入較傳統的家族辦公室，郭興業表示，公司將結合程式交易、大數據、人工智能等技術，把常規工作自動化、由聊天機器人回覆客戶基本問題，並利用機器學習來分析客戶交易習慣，避免「跌落同一個坑」。此外，GOGOX會擴大技術投入，部分集資所得將用作併購，林凱源透露，除了東南亞物流平台外，也會留意資訊科技公司，例如優化運輸路線等領域，不排除有聯營合作機會。