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周大福溢價18%提全購佐丹奴

【明報專訊】本月初停牌的本地服裝股佐丹奴（0709）昨晚公布，獲大股東鄭家純家族以每股1.88元提出自願性有條件全面要約，連同收購未行使購股權，總代價最多為25.56億元。每股作價較停牌前收市價1.59元溢價約18.24%。據了解，鄭氏家族今次提出收購，主要認為行業競爭激烈，因而急需作出改變，強調不會撤換原有管理層，但將與管理層共同檢視並改進集團的營運架構。佐丹奴股份將於今早恢復買賣。

需獲25.43%股東支持

根據公告，今次鄭氏家族透過旗下私人公司周大福控股（下稱周大福）提出的要約，先決條件是增持持股量至超過五成，要約才能完成。現時周大福於佐丹奴持股約24.57%，意味今次行動至少要獲持股約25.43%的股東首肯。佐丹奴股權目前較為分散，除周大福外，佐丹奴第二大股東為有持股約5%的獨立股評人David Webb；另外，基金股東包括貝萊德及領航，分別持股1.93%及1.81%。集團主席劉國權則持股1.74%。

不換管理層 維持上市地位

據了解，周大福在完成全購後，擬延續佐丹奴現有主要業務，無意終止聘用任何僱員，或者就任何聘用作出重大變動，甚或出售或重新調配固定資產。

不過，周大福完成要約後，將會與管理層共同審視集團架構、營運及業務，務求透過善用股東本身尤其在零售業界當中的廣闊人脈及經驗，提升並鞏固業務。另外，周大福擬維持佐丹奴的上市地位，保持至少25%的公眾持股量。

據消息稱，周大福認為是次出價公平，每股出價較停牌前收市價有近兩成溢價，更指公司正面對日益激烈的競爭，消費者有很多其他不同選擇，現時可能有需要為品牌帶來改變，重振品牌。轉型期間，他們將為佐丹奴重新定位，並有需要面對風險。不過，據稱周大福擬在完成要約後，繼續保留管理層，並擬優化營運及結構。