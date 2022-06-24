國常會撐汽車消費拉動經濟 車股大漲

昨日車股全線向上，小鵬全日升9.8%， 理想升9.4%，吉利升7.4%，長汽（2333）及廣汽（2238）各升6%， 蔚來（9866）升5%，比亞迪（1211）升4.5%；汽車經銷商五菱（0305）升8%，永達汽車（3669）升2.5%。汽車零部件商敏實（0425）升逾9%。

國常會指出，當前是推動經濟運行回歸正軌的重要發力點，促消費政策能出盡出。要進一步釋放汽車消費潛力，支持新能源汽車消費；車輛購置稅應主要用於公路建設等，考慮當前實際研究免徵新能源汽車購置稅政策，將於年底到期後的延期問題。

推動恒指昨反彈265點

其餘兩個促消費要點，一為活躍二手車市場，促進汽車更新消費。再者，完善汽車進口政策，有序發展汽車融資租賃，支持停車場等建設。政策實施預測今年增加汽車及相關消費大約2000億元人民幣。

車股做好，推動恒指昨日升265點， 收報21,273點；科指升2.28%，收報4655點。國指升1.75%，收報7463點。全日主板成交1206億元。

摩根資產押注中國科網股

據彭博報道，摩根資產管理正加倍押注曾被瘋狂拋售的中國科網股，相信監管放鬆和吸引的估值將為其帶來豐厚回報。該行執行董事江彥表示，目前互聯網的監管已更加清晰和明確，認為最差的時候已過去。

隨着防疫政策的逐漸放寬，加上持續貨幣和財政政策支持，意味中國股票在今年餘下時間將繼續跑贏全球同業。受惠整改有進展的消息，阿里巴巴（9988）昨日升6.4%，騰訊（0700）微升1.4%。