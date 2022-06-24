moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

遭穆迪評垃圾級 碧桂園：無損還款能力 分析指不再依賴境外債市融資 降級影響微

【明報專訊】藍籌內房碧桂園（2007）日前再遭評級機構穆迪降級，其中包括將集團高級無抵押評級下調至「垃圾級」，碧桂園對此回應表示，穆迪下調評級不會對公司的還債能力及融資能力產生不利影響，並公告已償還6.834億美元境外債券。本次償付完成後，碧桂園今年內已沒有到期的公開債務。另有分析員表示，目前碧桂園已不再依賴境外債市融資，相信今次降級實際影響不大。

明報記者 方楚茵

碧桂園昨日早段曾跌近3%，全日倒升1.1%，收報4.6元。穆迪表示，將碧桂園高級無抵押評級及從投資級別「Baa3」下調一檔至垃圾級別的「Ba1」，展望負面；同時給予企業家族評級「Ba1」，及撤銷其發行人評級。

穆迪高級副總裁Kaven Tsang指出，將碧桂園降級是反映公司銷售下行，財務指標惡化，及行業經營狀况嚴峻情况等，同時其長期融資渠道亦被削弱。雖然該行預期碧桂園市場地位仍然強勢，有良好流動性，但基於未來6至12個月的市場銷售下行及氣氛持續淡薄下，其流動性及財務靈活性有所下降，將其展望定為負面。

碧桂園今年首5個月權益合約銷售累計下跌約四成（見表），在市場不景氣下，穆迪估計集團全年權益合約銷售將按年下跌三成至4000億元人民幣水平。在營運環境更困難下，減價銷售將導致碧桂園的毛利率在未來12至18個月下跌至15%至16%水平，對比2021年度毛利率約18%，下跌約2至3個百分點。

減價賣樓 料拖低毛利率

銀河聯昌證券中港房地產研究主管鄭懷武表示，雖然降級一般會導致公司發行境外債成本上升，亦因部分基金或機構投資者受限制只能投資「投資級別」公司，導致被降級內房的境外債需求減少。惟他指對碧桂園實際影響不大，因公司目前無意依賴境外市場發債，因境外發債息口較高，需5至6厘起跳，相反發行境內人民幣債利息成本則約4至5厘。

他認為，碧桂園暫無特別大的負面消息，降級主要是國際評級機構看淡內地房地產行業，加上碧桂園本身評級在「踩界」邊緣，為投資級別的最低水平，因此評級機構在對行業持續悲觀下，包括預期內房銷售會繼續轉差等，決定將之降級。

萬科龍湖降級風險不大

被問到「降級潮」會否蔓延至其他投資級別內房時，鄭懷武認為，目前投資級別的內房多為大型或小型國企，民企只有萬科（2202）、龍湖（0960）等少數，但俱與碧桂園業務佈局不同，相信降級風險不大。