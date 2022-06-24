moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

港元1個月拆息急升 創兩年新高

標籤：經濟

【明報專訊】港元拆息昨日急升，1個月拆息上升11.77點子（1厘等於100點子）至0.8234厘，創兩年以來新高，也是上周美國聯儲局大幅加息後的最大升幅。昨日1個月港元和美元拆息息差，由周一的1.02厘收窄至0.82厘的一個月低位（見圖），也帶動港匯昨日下午曾經上升15點子（1元等於1萬點子）至7.8485，暫脫離弱方兌換保證水平；截至昨晚8時半報7.8490，為兩周以來首次日內沒有觸及7.85。

港匯升至7.8485 暫脫弱方保證

金管局昨日凌晨紐約交易時段承接85.8億港元沽盤，今日銀行結算後，銀行體系總結餘將降至2333.08億元。資金流出港元的速度，在今個加息周期較2018年為快，今年5月以來金管局承接港元沽盤1042.77億港元，超過當局在2018年全年承接的1034.8億港元沽盤。

昨日較長時期拆息上升超過10點子，3個月拆息升至1.61厘，12個月拆息升至3.28厘，分別創兩年和13年以來新高。臨近月底半年結，1周港元拆息上升5.88點子至0.426厘，兩周拆息則上升12.7點子至0.82厘。

拆息抽高，中小型銀行繼續上調定期利息吸收存款，信銀國際昨公布，透過旗下手機應用程式inMotion動感銀行敘做12個月新資金港元定期，年利率上調0.35厘至2.85厘，最低存款額為1萬元；美元12月個月定期年利率則上調0.75厘至3.35厘，最低存款額為1500美元。

此外，大新（2356）昨日亦上調3個月港元定期年利率0.15厘至最高1.9厘；4個月至6個月定存年利率亦上調0.15厘至最高2.1厘。