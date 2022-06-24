蔚來試車出事 汽車飛墜3樓兩死

稱意外非車輛原因導致

不過，蔚來後來更改微博帖文內容，將「與車輛本身沒有關係」一句刪去，改為「這是一起（非車輛原因導致的）意外事故」。

蔚來美股（美：NIO）昨晚早段下跌，低見22.23美元，相對昨日港股收市價181.55元低逾4%。

蔚來表示，在周三下午5時20分，一輛蔚來測試車輛從上海創新港停車樓3樓墜落，造成兩名數碼座艙測試人員罹難，其中一名為蔚來員工，另一名為合作伙伴員工。集團表示，對這次意外非常痛心，對罹難的同事和合作伙伴員工表示深切哀悼。集團已經成立專門的小組，幫助家屬處理善後事宜。

市傳出現意外的是去年推出的ET7型號電動車，內媒報道，近日有蔚來車主在社交媒體表示，ET7型號車輛在正常行駛的情况下突然出現整車斷電，煞車失靈，只能依靠慣性緩慢停下，全部電氣設備失靈。蔚來稱該情况為「小概率事件」，引起車主不滿。

此次事故後，有內地媒體記者致電蔚來汽車銷售服務熱線，查詢事故原因是否與制動系統有關，工作人員稱：「不是制動（煞車）問題，是把倒檔掛成了前進檔。」