羅兵咸料今年娛樂媒體收入僅增5%

2024年有望回到疫前水平

邱麗婷指出，最近戲院關閉數月後重開，再次帶動電影市場，加上多部國際大片上映，如《奇異博士2：失控多重宇宙》及《壯志凌雲：獨行俠》等，令戲院行業收入回升。惟今年疫情持續數月，部分電影院更因此倒閉，料今年市場收入停滯，至2024年才有望恢復至疫前水平，並於2026年增至2.69億美元。

此外，5G應用及智能手機的高滲透率帶動數碼廣告增長，隨着社交平台上出現更多內容創建者，移動展示互聯網廣告成為主要的增長動力。邱麗婷預料數碼廣告將佔市場超過六成，於2026年廣告市場收入增至20.1億美元。而電子遊戲貢獻甚大，已佔整體行業收入逾15%，料電子遊戲至2026年可升至18.7億美元。她指，香港可為內地發布遊戲的踏腳石，將一些遊戲帶出海外市場。

邱麗婷相信，娛樂及媒體業將集中於線上發展，而元宇宙及NFT的出現更有機會令整個消費模式出現重大改變。隨着防疫措施放寬，經濟活動重啟，一些貿易展覽會有望恢復舉行，帶動B2B市場強勁增長。