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巴郡逾40億加注西方石油

【明報專訊】「股神」巴菲特投資旗艦巴郡（美：BRK.A；BRK.B）向美國證交會（SEC）提交的申報文件顯示，巴郡過去一周逢低買入，趁西方石油（美：OXY）股價由今年高位回落之際，斥資5.29億美元（約41億港元）加碼買入960萬股，令巴郡對西方石油的持股比例升至超過16%。西方石油股價早段升逾2%。

美製造業PMI初值近兩年低

S&P Global的數據顯示，美國6月製造業PMI初值跌至52.4，為近兩年低位，而美國6月服務業及綜合PMI初值均見5個月新低。投資者繼續衡量衰退的可能，美國10年期國債孳息率跌至3厘，為兩周低位，以科技股為主的納指早段升1%。

巴郡5月已買入價值3.36億美元（約26億港元）的西方石油股票，並在今年早前斥70億美元（約546億港元）購入該股。巴郡目前擁有約1.527億股西方石油。以周三收市每股55.77美元計算，其持股價值約85.2億美元，較5月底至6月初的高位回落兩成，不過今年以來升幅仍達八成。目前西方石油的預測市盈率只有5倍，價格仍算便宜。

市况波動之際，巴郡今年以來一直大舉入貨，首季購入價值511億美元的股票，包括增持了價值259億美元的美國第二大石油企業雪佛龍（美：CVX）。分析指出，巴菲特增持能源股，押注俄烏危機令油價持續上漲。不過今年以來雪佛龍的股價升幅只有24%左右，遠低於西方石油。後者除經營傳統的能源業務，也有化學品生意，並發展大氣中的二氧化碳捕捉及儲存技術，迎合減排的發展趨勢。

（綜合報道）

[國際金融]