moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

馬斯克：缺電池 超級工廠變「燒錢爐」

【明報專訊】特斯拉（美：TSLA）行政總裁馬斯克早前的訪問內容周三於Twitter公開，馬斯克透露由於供應鏈受阻及電動車電池的生產挑戰，限制了特斯拉提高電動車產量的能力，令德國柏林及美國得州奧斯汀的新超級工廠，成了「燒錢大熔爐 」（gigantic money furnaces）。他表示，目前關注的是如何保持這兩家超級工廠的營運，繼續向員工支付工資而毋須破產。特斯拉股價午夜前微跌。

關注續支薪同時避免破產

汽車製造是非常耗費現金的行業。特斯拉第一季為製造和銷售電動車花費約110億美元。馬斯克稱，今春開始交付在新廠房生產的Model Y緊湊型SUV，但事實證明這些工廠的產量很難提高，電池供應是一個關鍵瓶頸。他說，柏林和奧斯汀廠房正損失數以十億美元，但幾乎沒有產出。特斯拉目前已開始裁員。馬斯克此前預示，計劃削減特拉斯一成人手。

路透社取得的特斯拉內部備忘顯示，特斯拉計劃在7月首兩周，暫停在上海超級工廠的大部分生產，對工廠進行升級。完成升級後，該廠在7月底的產能可望接近每周2.2萬輛的生產目標。內部備忘顯示，自6月中以來，特斯拉上海超級工廠每周生產1.7萬輛Model 3和Model Y。

此前受疫情防控措施影響，上海廠房產量下滑。分析師預計，特斯拉第二季將交付約27.3萬輛電動車，低於第一季的31萬輛。這將是特斯拉兩年多以來，首次季度交付量下跌。

（綜合報道）

[國際金融]