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徐風：炒股前先要睇息睇數據

【明報專訊】獲邀在《明報》為讀者分享個人投資觀點及分析財經熱點，實感榮幸！

投資者初進股市，往往覺得市場難以捉摸。適逢近月環球股市出現深度調整，更感徬徨、不知所措，故先在此為讀者梳理一下，有哪些重要因素會影響股市的走勢。

對美股而言，市場對未來息口的預期，往往主導後市的走勢。6月中美股出現一波大跌市，原因是美國公布的通脹數據創紀錄新高，而歷史上財金部門能夠遏制通脹的方法，就是通過加息利誘大眾將自己的錢放在銀行，降低消費需求，從而壓抑通脹。於是市場認為早前已預期美國聯儲局於6月中加息0.5厘已不夠阻止通脹惡化，會加息0.75厘，並預期下一次於7月底舉行的聯儲局議息時，也有機會進一步加息0.5厘至0.75厘。

炒家減槓桿避險 削市場承托力

息口愈來愈高，代表放銀行收息，「坐定定喺度，乜都唔使做」的回報會更高，更多的資金會從股市回流到銀行。同時，加息會令借貸成本上升，換言之「炒孖展」成本會更貴。當市場走勢轉差，炒家也會降低槓桿避險，故會進一步縮減買方力量，市場更少資金承托，都解釋為何息口上升會對股市造成負面影響。

要知道美國息率的預期走勢，一個簡單的方法是留意美國2年期及10年期國債息率，分別代表市場對短期及長期的「預期無風險回報率」。一旦這兩個息率下跌，會對美股帶來提振作用。例如前晚聯儲局主席鮑威爾表示，即使經濟放緩也須壓抑通脹，致市場擔心美國出現經濟衰退，最終抑制加息步伐。於是美國國債息率跌3%至4%，而美股當日走勢亦由低位逐步修復。

美息抽升 美股表現波動

事實上，若以過去10年來看，如美國國債息率下跌或保持低位，美股（以標準普爾500指數為例）通常會持續上升；若息率短期抽升，美股表現則見波動（見圖）。

至於港股，雖然也會跟隨環球股市走向，不過由於背靠祖國，內地政策、A股及內地資金也對港股的表現構成直接影響，有時更會蓋過加息、收水甚至熱錢回流美國等不利消息。

近期中國為救經濟，推出的新政策多不勝數。對投資者來說，最為明顯的是樓市及車市這兩大板塊，樓市透過減息及放寬首期等刺激置業需求，車市則透過補貼及減稅吸引民眾換車。政策推出後，投資者首要事務是觀察市場反應：樓市暫時未見有顯著復蘇，觀望市場及個別上市公司公布的5月份物業銷售數據，雖然按月有回暖迹象，但按年仍有近一半的跌幅，所以內房及物管板塊仍在低位徘徊。

銷量增長 車股愈升愈有

汽車是目前市場新寵。理想汽車（2015）推出新車型理想L9，加上國務院考慮延長免徵新能源車購置稅，以及乘聯會數據顯示汽車銷量大幅增長，上周銷售按年增加39%。銷售數據配合，令車股愈升愈有，也解釋相關上游股份，如製造汽車屏幕的京東方精電（0710）及信利國際（0732），汽車支架的力勁科技（0558）及億和（0838）等也受資金追捧，跑贏大市。

（筆者為證監會持牌人，沒持有上述股份）

[徐風 隨風投資]