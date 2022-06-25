恒指漲445點 分析料上望22500

吉利全周升20% 藍籌最佳

國務院常務會議周三晚公布，在今年推出總值2000億元人民幣的支持汽車消費政策，汽車股延續近兩周以來強勢，電動車小鵬（9868）和理想（2015）分別升7.32%和5.9%，前日證實發生測試車輛墜樓意外的蔚來（9866）亦升2.33%。吉利（0175）全周累升20.24%，為表現最佳藍籌。

阿里再升逾半成 科指漲4％

建銀國際發表報告，指出內地減徵部分乘用車購置稅，有助銷售在第三季恢復。該行認為汽車股或會在7月因業績不理想，和第三季銷售放緩影響走弱，但預期及後走勢可受惠於政府進一步推出支持政策，利好年底銷售旺季。建銀看好長城汽車（2333）、比亞迪、理想和吉利。

科指昨日升4.05%，收報4844點。阿里巴巴（9988）升5.46%，為貢獻恒指升幅最多的個股，SaaS股大幅反彈，金蝶國際（0268）升9.52%，為表現最佳科指成分股。近期多個省份官員現身夜市以示支持消費，利好一眾內需消費股，百威亞太、海底撈（6862）及九毛九（9922）均升逾6%。

瑞銀證券A股策略分析師孟磊表示，隨着疫情防控措施在5月逐漸放鬆，更看好國內外市場需求可見性高，供應鏈更短和成本壓力有所緩解的行業。該行建議超配食品飲料、汽車零部件、動力電池、可再生能源等行業。

耀才：持貨重可高位減磅

本月港股走勢強於外圍股市，耀才證券研究部總監植耀輝表示，近日汽車、醫藥行業輪流炒上，港股市場氣氛向好，認為恒指有望升穿月初22,142點高位，至接近22,500點。不過他認為，外圍市况依然不穩，有機會因為通脹、就業等數據拖累外圍表現，建議港股持貨較多者可在高位減磅，而已上升的汽車、科技等行業也不建議高追。