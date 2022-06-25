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金管局：已向內地反映理財通範圍意見

【明報專訊】跨境理財通去年10月開通後，業界一直希望可進一步放寬限制，金管局副總裁劉應彬昨日出席投資基金公會年會時表示，已留意業界期望，當局已向內地反映擴大理財通範圍，包括納入持牌券商、容許跨境銷售時向客戶提供意見，擴大涵蓋產品範圍與北向通一致等。不過他指出，理財通要符合三地監管要求，而不少客戶未曾跨境投資，因此理財通需循序漸進發展。

有方案應付被剔出SWIFT

據目前理財通規則，銀行跨境銷售時只可執行客戶指示，不能主動向客戶介紹或作出建議。另外，南北向皆只涵蓋中至低風險、結構簡單產品，不過兩地風險評級方式不一，或令同類產品不能夠在兩地同時銷售。

劉應彬又回應，若香港被剔出環球銀行金融電信協會（SWIFT）外匯結算系統的應對方法，他表示面對即使發生極端情况，當局亦有應付方案，不過難以公開討論，他又指香港銀行體系穩健，有龐大流動性覆蓋作為緩衝。對於加密資產近年快速增長，他指出它們可用作支付和交易，與金融系統關聯增加，認為有需要納入監管。

此外，金管局昨日發布2021年年報，披露去年薪酬開支14.77億元，按年上升2.64%，不過截至去年底的員工數目則按年下跌1.58%或15人，至933人。金管局早前表示，當局去年人手流失率為7%，較往年平均3%至4%為高。

高層薪酬方面，總裁余偉文去年的浮動薪酬為215.4萬元，按年降6.35%，加上700萬元固定薪酬和其他福利合共989.3萬元，較2020年降4.09%。4名副總裁和高級助理總裁去年平均總薪酬為800.4萬元，按年下跌0.45%，14名助理總裁總薪酬為607萬元，按年增0.16%。