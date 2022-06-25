GOGOX首掛挫兩成 一手蝕近千元 早段升逾7%午後急瀉 全日低位收市

明報記者 葉翠

GOGOX有5名投資者循乙組「入飛」認購，當中一人獲分派最多近68萬股，認購金額逾1450萬元，帳面蝕逾320萬元。全日成交額3.14億元。

歐冠昇：本港新股市場逐漸升溫

昨日有出席上市儀式的港交所（0388）行政總裁歐冠昇表示，目前有約180家公司已遞交上市申請，數字正處於歷史高位，有見本港新股市場正在逐漸升溫，期待未來會出現更多上市活動，並重申將繼續進行不同的結構性改進，確保香港最具競爭力的資本市場之一。

其他新股方面，天潤雲（2167）昨日截孖展未獲足額，公開發售部分為6029萬元，綜合多家券商數據，申購額僅4779萬元。不過，內地智慧CRM（客戶關係管理）服務供應商玄武雲（2392）昨首日招股已獲超額認購，而正在招股的智雲健康（9955）及塗鴉智能（2391）均超購逾3倍（見表）。

玄武雲首日招股獲超額認購

玄武雲招股價介乎4.93元至6.91元，擬合共發售約3439萬股，當中九成國際配售，一成為公開發售，集資最多2.4億元。每手500股入場費3489.82元，招股將於下周四（30日）截止，並於7月8日掛牌，獨家保薦人為招銀國際。孖展方面，招銀國際借出2400萬元，富途借出1100萬元，輝立借出900萬元。

知情人士：喜馬拉雅未停上市計劃

此外，英國《金融時報》引述知情人士稱，內地在線音頻平台喜馬拉雅已暫緩本港上市計劃。不過，據一位接近喜馬拉雅的知情人士向本報透露，目前喜馬拉雅的上市計劃仍在進行中，並未暫停相關計劃。

《金融時報》引述銀行家和早期投資者報道，儘管喜馬拉雅將集資目標大幅縮減至5000萬到1億美元（約3.9億至7.8億港元），仍未獲得足額認購，促使其暫緩上市計劃。