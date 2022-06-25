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銷售成本大增 中燃全年少賺27%

標籤：經濟

【明報專訊】中國燃氣（0384）公布，截至今年3月底的財政年度收入為882.3億元，按年增長26.1%，惟純利錄76.6億元，按年下跌26.9%。主要因銷售成本大增四成，其他收益亦由盈轉虧。集團派未期股息0.45元，全年共派0.55元，按年持平。

派末期股息0.45元

集團表示，受疫情影響施工、國際地緣衝擊能源供應和價格，以及內房地產市場疲軟影響下，行業發展面臨挑戰。

期內，集團的銷售成本大增至724.9億元，按年增加39.7%；毛利157.4億元，按年下跌13.1%；其他收益部分亦由前年賺6461.3萬元至去年虧蝕4.7億元。

銷售當中，天然氣銷售367億立方米，按年增長17.6%；液化石油氣銷售426.8萬噸，按年增長0.5%。

銷售成本增四成至725億

按用戶劃分天然氣銷量，居民用戶銷量73.5億立方米，按年升20.4%；工業用戶為108億立方米，按年升19.8%；商業用戶為29.5億立方米，按年升15.7%。

集團新接駁居民用戶數294萬，按年跌逾四成，累計接駁4309.5萬用戶，滲透率65.2%；新接駁工業用戶2762戶及商業用戶3.1萬戶，按年升16.6%及跌4.8%。

年內，集團新獲取18個城鎮管道燃氣項目，累計取得660個擁有專營權的管道燃氣項目。集團指出，大幅放慢農村用戶的管道投資與接駁影響當期接駁收入與利潤，但長遠而言有助於集團健康發展。