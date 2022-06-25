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波司登：疫情影響不大 擬年內開300店

標籤：經濟

【明報專訊】波司登（3998）首席財務官兼副總裁朱高峰昨日於業績記者會上表示，內地疫情對集團影響不大，因集團銷售旺季主要在11月至翌年1月， 銷售佔比達七成，而3至9月銷售僅佔15％，為傳統的淡季。朱高峰續稱，集團未來會繼續「關小店開大店」，預計年內會開300間加盟店，其中有200多間已確認開店，並相信可以達成目標。

指3至9月為傳統淡季

波司登周四晚公布，截至今年3月底的財政年度多賺兩成，純利至20.62億元（人民幣．下同）。波司登昨日收報4.37港元，全日升4.8％。

朱高峰表示，對當局疫情管控有信心，對中長期銷售並沒有太大憂慮，但在全年資本投入方面會較為謹慎。他又稱，相信目前是國潮品牌崛起的黃金時代，市場有更多發展機會。

產品均價去年升至1800元

問到產品價格持續上漲方面，朱高峰表示，公司羽絨服主打中高端市場，產品價格在過去數年每年平均達雙位數增長，2017年產品均價1000元至1100元，去年升至1800元，但同時銷量亦錄得高單位數增長，雖然現時市場經濟環境不景，但需求仍然存在。他又稱，公司持續推出令人驚喜的新產品，產品加價是獲得消費者認同。

原材料方面，他指今年內地疫情、海外戰事等因素確實增加成本壓力，但集團在3月份與主要原材料供應商已簽訂訂單，有一半會提前鎖定價格，成本壓力不會降低毛利率。