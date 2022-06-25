耀才證券全年少賺兩成 派末期息0.1元

證券經紀收入按年跌逾15%

2022財年耀才收入按年跌16.9%至10.68億元，當中主業證券經紀收入按年跌15.5%至4.37億元，佔總收入比例升0.6個百分點至40.9%；孖展融資利息收入按年升20.2%，至3.26億元，佔總收入比例升10.3個百分點至30.5%。

至於首次公開發售融資利息收入按年跌81.3%至3773.7萬元，佔總收入比例跌12.2個百分點至3.5%。

IPO融資利息收入按年跌八成

香港期貨及期權經紀收入按年增3.8%至1.25億元，佔總收入比例升1.8個百分點至11.7%；環球期貨經紀收入按年升7.6%至9979.7萬元，佔總收入比例升1.8個百分點至9.4%；股票期權經紀收入按年跌4.4%至1546.3萬元，佔總收入比例為1.5%，按年升0.2個百分點。

此外，首次公開發售經紀的收入按年跌71.7%至1329萬元，佔總收入比例按年跌2.3個百分點至1.3%；貴金屬交易收入按年跌28.9%，佔總收入比例按年跌0.2個百分點至1%。

集團去年來自按公平值計入損益之金融資產的投資虧損為2680萬元，2021年同期錄收益1010萬元。