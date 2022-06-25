Nike思科全面撤俄 學者：中國品牌可乘機進軍

IBM微軟大削俄業務

麻省大學阿默斯特分校政治學系助理教授Paul Musgrave指出，西方企業撤出俄羅斯是大勢所趨，而它們撤出後將難以重返該市場。他認為西方品牌撤出，會在某些領域為俄羅斯的本土企業帶來商機，而對於中國或其他國家的品牌來說，進軍俄羅斯市場的機會更大。Nike及思科股價昨早段升約2%。

美國周四公布的6月PMI數據比預期差，加上美國密歇根大學6月消費者信心指數終值下修至50，見歷史新低，而消費者的12個月通脹預期回落至5.3%，市場對聯儲局的加息預期降溫，美股三大指數早段攀升，道指升幅達600點，標普500指數及納指升逾2%；標普500指數升穿10天線（見圖）。

加息預期降溫 道指早段升600點

思科、IBM 和微軟等科技企業撤出俄市場，將影響企業及家庭對某些設備的使用，這些客戶可能需要依賴一些舊設備，又或本土替代品。思科稱已為其在俄羅斯和白俄羅斯數百員工提供搬遷選擇。

據路透社報道，俄羅斯將於未來數周通過新法，允許政府向尋求撤出俄羅斯市場的外國企業沒收資產，並實施刑事處罰，這導致部分西方企業打算趕在法例通過前，加快撤出當地市場。

Nike已確認將完全撤出俄市場，當前的首要任務是在未來數月負責任地縮減業務，並全力支援當地員工。據俄羅斯媒體5月報道，Nike尚未與其俄羅斯最大特許經營商Inventive Retail Group續簽合作協議，後者通過其子公司Up And Run在俄羅斯經營37家Nike品牌商店。由於Nike在俄羅斯和烏克蘭的業務，為其總收入貢獻不到1%，其撤出俄羅斯市場，很大程度是象徵性質，對其業績實際影響不大。

其他西方運動品牌也暫停了俄羅斯的業務。Adidas（德：ADS）在3月表示，將關閉俄羅斯門店，並暫停網上銷售。Adidas向路透社稱，目前沒有計劃恢復俄羅斯的業務，門店和網上銷售服務將繼續暫停，直至另行通知。Puma（德： PUMG）也在3月暫停當地的營運。Reebok亦於3月暫停當地的銷售。

俄「山寨可樂」取代西方品牌

此前麥當勞（美：MCD）及法國汽車製造商雷諾（Renault）（法：RNO）已宣布撤出俄羅斯。部分俄企開始取代那些已撤出當地市場的品牌，例如飲品生產商Ochakovo就推出了類似山寨版的可樂、芬達和雪碧。

（綜合報道）

[國際金融]