黑客入侵區塊鏈橋 竊7.8億虛幣

區塊鏈橋樑允許用戶在不同的區塊鏈交換虛幣，而Horizon用戶可以將代幣由以太坊發送到幣安智能鏈（Binance Smart Chain）。分析指出，區塊鏈橋樑維持大量流動性，成為黑客的吸引目標。此外，由於相關技術複雜，且通常由匿名團隊運作，其保護資金的方式並不明確，易受黑客攻擊。此前Ronin Network和Wormhole的區塊鏈橋樑，也因黑客入侵而分別損失6億及3.2億美元。

Harmony透露周四被黑客入侵的消息，並表示已找出一個它認為是「罪魁禍首」的個人帳戶。Harmony稱已跟聯邦調查局（FBI）及網絡安全公司合作，追查盜竊的黑客及追回失款。業界人士指Horizon失竊，似乎是由於私鑰泄露。

日通脹維持31年高

此外，日本5月按年通脹2.5%，與4月持平，若不計算消費稅上調對物價的影響，通脹率已創1991年以來新高，令日本央行的超級寬鬆政策承受愈來愈大的壓力。日本央行的寬鬆態度，與主要央行的收緊政策立場背道而馳，令日圓兌美元在24年低位徘徊，加劇了通脹壓力。愈來愈多機構投資者沽空日本10年期國債，押注日本央行面對收緊貨幣政策的壓力而要棄守10年期國債孳息率在0.25厘上限的目標。

（綜合報道）

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