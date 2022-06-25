馬斯克仍不滿 Twitter將提供更多數據

馬斯克多次質疑Twitter的垃圾帳號數量，恐其可能影響可貨幣化活躍用戶指標。馬斯克本月早前已向Twitter發律師信再次威脅終止收購Twitter。律師信指摘Twitter「抗拒並阻撓」馬斯克獲取Twitter虛假帳戶信息，形容此舉「顯然嚴重違反」Twitter在交易協議下的義務，馬斯克將保留由此產生所有權利，包括終止收購協議。

Netflix連月裁員 再削300人

此外，影視串流平台Netflix（美：NFLX）連續第二個月裁員，削減約300員工。Netflix發言人稱，仍將持續大量投資，但會有一些調整，使成本升幅配合較慢的收入增長。Netflix股價早段升4%。

在5月的首輪裁員，Netflix裁減了150名職員以及數十名承包商及兼職員工，並預告裁員陸續有來。約有1.1萬員工的Netflix在4月公布首季訂戶按季減少20萬，是該公司逾10年來首次出現訂戶季度流失。Netflix預計第二季訂戶將按季再流失200萬。該公司股價今年以來跌近七成。

（綜合報道）

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