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加息預期降溫 美股結束3周連跌

標籤：經濟

【明報專訊】美國公布的經濟數據接連欠佳，擔心衰退之外，市場亦調低聯儲局稍後的加息幅度，刺激上周五（24日）美股三大指數同步上揚，美股更是結束連跌3周的頹勢。據投行摩根大通估計，因應主權財富及退休基金的投資組合調整，月內將有約300億美元（約2340億港元）資金淨流入，成為美股另一潛在上行動力。

道指上周五高開169點後走勢凌厲，全日升823點或2.7%，收市報31,500點。納指升3.3%報11,607點，標指則漲116點或3.1%，收報3911點。總結全周，道指反彈逾半成、納指漲7.5%、標指則升6.5%，三大指數均結束3周連跌。

全周僅能源指數跌1.6%

標普11個板塊全線向上，當中以材料和通信服務均升逾3.9%最多，金融、資訊科技等4個板塊也升逾3%；股價受加息環境拖累的科技股，上周亦紛紛急彈（見表1）。總結全周，僅能源板塊獨跌1.6%。雖然近日國際油價回溫，布蘭特期油升2.9%至每桶113.19美元，惟全周仍跌逾半成。

市場料今輪加息周期明年3月見頂

市場對經濟衰退憂慮增加，預期會限制聯儲局加息幅度。以利率期貨計算，上周五市場預期今輪加息周期將在明年3月見頂，較數周前的預測在明年中提早，而見頂位亦由近4厘降至3.4厘。其中至明年1月，美息高於3.75厘的機率較一周之前顯著下降（見表2）。以今明兩年年底美元期貨價格計算，預示2023年或會減息兩次，每次0.25厘。

近月美股表現一直受累於加息預期，以及市場對經濟衰退的憂慮，標指更一度陷入熊市區。不過，投行摩根大通策略師Marko Kolanovic認為，受惠於主權財富基金及退休基金調整投資組合，預計將帶動美股本周出現7%的升幅。他表示，因應現時市場的流動性欠理想，相信該行動將帶來莫大影響力。

摩通：標指升勢7月持續

此外，摩通指數交易員Jason Hunter指出，標指正從上周的極端超賣條件下初步反彈，相信標指只要突破3810至3900點阻力位，就可以確認短期轉升走勢。他形容，標指上周五的交易信號偏向看漲，相信標指的升勢將於7月持續。

美股表現做好，帶動ADR港股比例指數升0.38%，報21,803點。匯控（0005）ADR折合報51.85港元，較港股高收2.1%。阿里巴巴（9988）ADR折合報115.4港元，較港股高收1.3%。恒指夜期收報21,781點，上升2.1%，高水62點。