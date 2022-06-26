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飛揚昨售出91伙 佔首輪近七成 凱柏峰I加推80伙應市

標籤：經濟

【明報專訊】美國加息對新盤影響輕微，由長實（1113）及新地（0016）合作發展的屯門青山公路住宅項目飛揚，昨日首輪銷售138伙，售近七成單位。至於日前以低於同區一手新盤做價的將軍澳日出康城凱柏峰I，在過去兩天收逾2000票，發展商昨日加推80伙應市，部署於本周內開售。

樓花期約21個月的屯門飛揚1期，昨日分兩組進行銷售，A組為選購3房戶的買家，每組客最少選購1伙3房戶，選擇其他單位如1房、2房買家則屬B組，所有買家需在昨日早上10時前到達紅磡置富都會商場報到，並進行抽籤揀樓。

長實：預計短期內加推

長實高級營業經理楊桂玲表示，飛揚在昨早10時起抽籤，抽籤後隨即揀樓，項目在首90分鐘已售逾80伙，包括1房至3房戶，並以向南及園景單位較受歡迎。她續稱，將與合作伙伴商討，預計短期內加推，加推將有3%至5%的加價空間。據悉，項目昨日售出約91伙，佔可共發售的138伙的66%。

凱柏峰I加推折實均價18398元

由信置（0083）、嘉華（0173）及招商局置地（0978）合作發展的將軍澳日出康城全新盤凱柏峰I，則部署周內開售。信置營業部集團聯席董事田兆源表示，因應收票反應理想，加推2號價單共80伙應市，短期內有機會再度加推價單及公布銷售安排。

昨日加推的80伙，包括24伙1房及56伙2房，定價由771.4萬至1200.5萬元，呎價由20,156至25,059元；扣除最高16%折扣優惠後，折實售價由647.97萬至1,008.42萬元，折實呎價由16,931至21,05元，折實均價18,398元。據悉，項目截至昨日晚上8時，累積收逾2,200票，以已推出單位208伙計算，超額近10倍。

必嘉坊•曦匯超購37倍

至於將於本周二進行次輪銷售的恒地（0012）紅磡必嘉坊•曦匯，恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，截至昨晚8時，次輪登記數字累計錄得逾2600票，以次輪銷售68伙計，超額認購37倍。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期新盤接連登場，定價亦具競爭力，主打1000萬元內中小型單位有需求，市場具承接力，預計本月一手成交量可達1500宗；另因近期新盤主導，大量二手客源被搶，加上外圍市况波動，買家入市態度轉趨審慎，拖累樓價表現回軟。他又指美國加息屬市場預期之內，預計對樓市實質影響不大。