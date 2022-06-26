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流動性問題蔓延 多家虛幣平台限客戶提款

標籤：經濟

【明報專訊】穩定幣TerraUSD（UST）在上月初崩盤，多個虛擬貨幣交易平台陸續面臨資金流動性問題，限制客戶從平台提款。

交易平台CoinFLEX日前宣布，因應上周的虛幣「極端市况」及交易對手的持續不確定性，暫停了平台所有提款，預計於本周四（30日）恢復提款。

CoinFLEX未有明確點出有關的「交易對手」，僅透露不是疑似主要投資虛擬貨幣的對冲基金，正面臨破產的三箭資本（3AC）。

此外，加密貨幣經紀和交易所Voyager Digital，亦限制客戶每次最多可從平台提款1萬美元，在24 小時內只能進行20次交易。該行在上周披露，有向三箭資本提供6.6億美元貸款，其股價自年初至今已累跌95%。

Voyager每次最多提款1萬美元

《華爾街日報》亦引述消息指出，美國虛幣貸款平台Celsius已聘請顧問公司Alvarez & Marsal，為平台申請破產提供建議，兩家公司均沒有回應《華爾街日報》查詢。Celsius自月初，已凍結提款、掉期和轉帳服務。

比特幣自上周日低位回升近兩成

「幣市」近日隨美股增長股氣氛稍為好轉，截至昨晚8時半，比特幣報21,121美元，較上周日的近1年半低位回升19.41%；以太幣（ETH）報1236美元，較上周日上升33%。交易平台Coinbase（美：COIN）股價上周五上升6.5%，挖礦機股嘉楠科技（美：CAN）股價上升4.14%。