技術禁令覆蓋範圍 拜登政府內部分歧

拜登政府內部目前對技術禁令的覆蓋範圍存在分歧，部分政府部門希望對中國的技術出口限制更全面，另一些部門則認為毋須實施更多不必要的制裁，進一步影響科技企業對中國的出口。

有部門認為更多制裁 影響科企出口

美國的國會議員也為技術制裁展開爭論。來自得州的共和黨眾議員麥考爾（Michael McCaul）稱，如果拜登政府認真確保美國及盟友的半導體供應鏈安全，讓中國購買及囤積半導體生產設備是荒謬的。半導體行業組織SEMI的數據顯示，中國去年向海外供應商購買的晶片製造設備訂單增長58%，連續第2年成為晶片生產設備的最大市場。

麥考爾等眾議員主張與日本及荷蘭等盟友合作，加強對中國的技術出口限制。美國、荷蘭及日本目前控制了最先進晶片製造設備的90%市場。

拜登政府去年下令對供應鏈漏洞進行檢討，發現美國在晶片設計和製造設備方面形勢不錯，但該行業高度依賴海外市場銷售，尤其是中國市場。這導致美國主要晶片設備製造商不太情願放棄中國的生意。

中企高價買設備 美商務部指暫毋須干預

一些美國晶片製造商質疑中國企業以高於市價的代價購買晶片生產設備，影響美國企業為擴大產能而採購所需的器材，但美國商務部認為暫時毋須干預。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）早前表示，已對美國晶片行業所擔憂的問題進行調查，目前所見向中國企業出售商品本身並沒有問題，倘若發現業界優先將商品銷售給中國企業的證據，政府將立即採取行動。

美國國家安全委員會技術主任賽義夫‧汗（Saif Khan）在加入政府前曾表示，支持對半導體製造設備實施嚴格的出口管制，讓中國難以製造先進的晶片，以阻止中國開發和使用新技術。

[企業地球村]