匯豐安博哲：中國經濟重拾增長動力

美元未來幾個月續強勢

安博哲指出，美國聯儲局於本月加快加息步伐、加息0.75厘後，匯豐預計當局未來會繼續加息，而且調高加息預測，最新預測是7月將再加息0.75厘，9月和11月分別加息0.5厘，12月和 2023 年 1 月各加息0.25厘，換言之，匯豐對今年底聯儲局利率的預測上調至3.625厘（之前為 3.125厘），比聯儲局的中位數高0.5厘。

基於全球經濟增長放緩和聯儲局鷹派立場，安博哲表示，匯豐認為美元在未來幾個月會繼續強勢：「美國經濟增長放緩遲早會影響世界其他地區，而美元歷來在（全球經濟）下行周期時表現強勁，因此我們認為美元尚未見頂。另外，由於加息周期中利差以及地緣政治局勢推動避險需求，因此匯豐繼續看好美元。」

中國疫情受控重啟經濟

回顧今年上半年全球投資市場，安博哲指出，雖然環球經濟增長放緩，但通脹卻持續上升，迫使央行終於要收緊貨幣政策遏抑通脹，而且2月下旬突然爆發俄烏戰爭，內地多個城市3月至5月亦爆發新一波新冠疫情須封城防疫、令供應鏈進一步被擾亂，令市場更具挑戰性，因此如何管理風險實屬關鍵。

雖然上半年全球投資市場充滿挑戰，惟展望下半年的話，安博哲預測情况會相對改善。他解釋，全球股市及債市年初至今已調整不少，故此央行收緊貨幣政策的預期大部分已反映於價格上，而匯豐預測美國通脹下半年將見頂回落，而且全球經濟仍會維持增長，不會出現衰退。另外，他表示，雖然早前疫情的確為內地經濟帶來負面影響，惟目前疫情已相對受控，而且政府亦已推出多項措施刺激經濟，料下半年經濟將重踏增長動力，料會帶來不少投資機會。

投資市場仍波動 組合宜具備三要素

安博哲強調，在目前的市場環境下，匯豐會建議客戶建立具韌性（resilient）的投資組合，當中要注意3點，第一是質素（Quality），要選擇具備質素的投資項目或上市公司；第二是收息（income），在息口趨升的環境下，可投資短年期的固定收益工具，帶來收入，亦減低組合的波動性：第三是分散投資（diversification），除了傳統的股債投資外，亦可在組合中加入另類投資。

事實上，匯豐高資產淨值客戶在本季的投資活動更積極，與上季相比，本季新認購債券或私人配售結構投資票據的客戶人數均錄得倍數增長，新認購股票掛鈎投資產品及購買儲蓄保險產品的客戶人數亦有高雙位數升幅。

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