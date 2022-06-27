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上市商會促港出招吸中資科企 籲先谷優質企業造勢 再寬上市門檻

【明報專訊】早前港府透露正檢視上市規則，考慮容許「從事先進技術且具規模」、惟未有盈利和業績支持的科企來港集資。上市公司商會主席梁嘉彰表示，期望港交所（0388）盡快改革，吸引科企來港上市，做法不限於另設「科技板」，提議參考此前上市規則18A章修例。她續稱，初期可重點吸納數家優質企業，先做好聲勢，又稱應慎重考慮降低相關門檻，現有要求或會將大批有潛力公司「拒諸門外」，強調應交由市場判斷公司價值。

明報記者 葉翠

回顧本港25年來的資本市場發展，同場的海闊天空創投聯合創辦人及管理合伙人文立指出，千禧年前後曾有不少科網股在港上市，香港的科技發展在全球佔有領先地位，不過隨着「互聯網泡沫」爆破，市場從此對科企有所顧忌，以致錯失了過去一輪吸納科企的機會，拱手讓予其他交易所。

摩根大通中國投資銀行聯席主管劉伯偉接着稱，過去不少成功「彈起」的獨角獸有賴私募基金投資，不過科企大多需要約10年才能上市集資，變相拉長了早期投資者的套現時間，令他們無法把同一筆資金投入其他科企，拖慢更大型生態圈的形成，因此認為科企上市速度須進一步加快。

冀港交所與時並進 把握新增長動力

今年上半年本港新股市場跌出前5名，全球排名第9；上交所及深交所一躍霸佔首兩位，其中上交所集資額更大幅拋離其他交易所。梁嘉彰不諱言感到驚訝，表示以往滬深交易所尚未出現時，香港所獲得的上市機會「自自然然跌落嚟」，但未來港交所需與時並進，把握以科企帶頭的新增長動力。

自2018年推出上市制度改革後，短短4年時間，香港已躍身成為第二大生物科技中心（見表）。梁嘉彰認為，企業軟件（Enterprise software）是另一個具潛力的板塊，指現時內地有大批具潛質的企業軟件公司尚未上市，粗略估計超過200家，認為港交所可以與內地交易所走「互補」路線，吸納未在滬深上市的科企。她續稱，美國不乏相關板塊的公司上市，有估值作參考，可作為一個起步點。

指中企「唾手可得」 勿棄吸海外公司

港交所一直希望招攬更多海外公司來港上市，惟多年來仍然寥寥可數。梁嘉彰坦言，在目前地緣政治風險下，加上企業自身業務範圍的考量，要吸納海外公司有一定難度，相反中企則「唾手可得」，相信「取易不取難」的做法更為明智，但強調不應放棄吸引海外公司。

至於中概股回歸潮，梁嘉彰表示，該批公司無疑有助加速本港科技發展，不過更重要的是抓緊未來機遇，重點吸納一大批高增長的科技企業。