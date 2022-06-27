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信銀CITIC diamond資管規模 4個月增25%

【明報專訊】今年初環球股債下跌，本港首季新冠肺炎疫情亦影響銀行在分行銷售財富管理產品，不過信銀國際個人及商務銀行業務財富管理執行總經理梁淑怡（圖）表示，資產要求400萬元以上的CITIC diamond帳戶，今年首4個月的資產管理規模（AUM）較去年底有25%增長。今年市况波動，她表示市場環境具挑戰性，不過客戶對結構性存款、債券等較保守產品需求有所增長，期望在未來2年，該服務的資產管理規模會有1倍增長。

首4月結構性存款按年增逾5倍

梁淑怡表示，市况波動下，高息有助吸引客戶存款，亦增加保障型產品需求，今年首4個月結構性存款按年增長5至6倍，主要與外匯掛鈎為主，投資級別債券亦較受歡迎，而保險保費收入也有增長。雖然基金業務則較去年為差，不過整體財富管理的收入仍有平穩的增長。下半年該行將增加與股票、利率掛鈎的結構性存款，有對冲成分的基金等產品。

CITIC diamond在2020年推出，梁淑怡表示，今年首四個月客戶數目較去年年底有雙位數增長，預期全年可以保持以上增幅。她指近兩年的新增的高端客戶以本地客為主，亦有在港工作生活的內地人，而當與內地恢復正常通關後，內地客也會是其目標客群。信銀設有3個CITIC diamond理財中心，她表示今年計劃在旺區或接近內地口岸的北區，增設1至2間理財中心，期望未來2年客戶人數也有一倍增長。

信銀在2018年推出「動感銀行」，為首間可以遙距開戶的銀行應用程式，不過除虛擬銀行開業，傳統銀行近年亦搶佔數碼銀行市場。梁淑怡認為用戶體驗，始終是影響客戶使用該行服務與否的因素，該行設有快速反應團隊，改善客戶數碼化體驗，亦有智能投顧幫助客戶進行資產配置。