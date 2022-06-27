moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

各國逐步開放 𥄫定合適旅遊保

【明報專訊】7月份多個國家重啟邊境，以泰國為例，入境旅客持有認可的疫苗接種證書或持有出發前72小時內的核酸檢測即可入境；韓國則要求入境前72小時申請K-ETA即可，沒有疫苗接種及檢測要求；入境其他歐美國家甚至毋須出示疫苗接種紀錄。環球旅遊業再度開放，一份全面的旅遊保險亦相當重要，以下比較坊間5家保險公司的亞洲國家旅遊保險優劣。

明報記者 黃清瑤

與以往最大分別，是挑選旅保時要留意會否保障兩種情况：

（1）旅遊期間感染新冠病毒；

（2）「外遊警示」升級引起的行程阻礙或取消。

比較多家旅遊保險公司計劃，大部分都因應傳染病引起的海外強制隔離提供現金津貼，當中藍十字自選計劃、尊尚計劃及富衛計劃A，提供最高1萬元賠償。倘若受保人不幸入住海外醫院，3個計劃每天可獲得500元附加現金津貼。當旅程結束，如返港的7天內被強制隔離，又可獲得每天500元現金津貼。AIG超卓旅遊計劃亦有提供津貼，不過每天上限為200元，總上限為2800元。

部分保險提供強制隔離津貼

普遍公司都有提供醫療保障，所謂醫療保障是指旅程期間感染疾病、意外受傷引起的醫療、手術及住院費用，另外又包括覆診費用。整體而言，蘇黎世優遊計劃醫療保障額高達150萬元，其他保險公司的保額上限普遍為100萬到120萬元。

如仔細觀看，發現蘇黎世賠償更包括海外求診時引起的交通費用，所有計劃最高賠償額為300元。值得留意的是，蘇黎世、藍十字、富衛及豐隆保險都有提供回港後90天內的覆診費用。藍十字智選計劃提供的回港覆診費用上限為6萬元，尊尚計劃上限為12萬元；富衛計劃A及B上限為10萬元；豐隆金計劃上限為5萬元及鑽石計劃上限為7.5萬元；蘇黎世則視乎覆診種類而定，因疾病引起的覆診費用最高賠償為10%，意外為100%。

AIG提供新冠確診保障

此外，AIG提供額外的新型冠狀病毒保障，包括旅遊期間感染病毒的醫療費用、遺體運費、因病毒而結束旅程等費用。

另外，又可以留意公司會否就該國家的外遊警示提高而提供的保障，當中蘇黎世贈送免費保障，假設於出發前，目的地國家的旅遊警示被提升到紅色，可獲得最高50%的賠償，升至黑色可最高獲賠100%。出發後產生的旅程阻礙均可獲得最高100%賠償。

「外遊警示」升級或有賠償

富衛亦有外遊警示伸延保障，倘若旅程被取消，可以賠償不獲退款的交通票據、旅行團及其他安排等費用，會按旅遊警示級別理賠，黃色警示賠償額為25%、紅色為50%及黑色為100%。倘若行程因旅遊警示被縮短，黃色警示可以獲得300元賠償，紅色為600元，黑色為1200元。

一般的旅遊保險，都會包括全球緊急醫療服務、人身意外、行李遺失及延誤、個人錢財、旅遊證件遺失等多項賠償。不過部分公司亦有獨特的保障，例如富衛提供家居爆竊保障，倘若受保人的住所在出遊期間空置，被其他人入屋偷取財物，都可以因而獲得1萬至3萬元賠償，視乎計劃級別而定。蘇黎世優遊計劃就為熱愛運動與比賽的人提供免費延伸保障，包括單車團及馬拉松比賽。

小心疫情反彈 行程或需取消

疫情期間不少國家經濟活動停頓，以致失業率上升，經濟欠佳下罪案頻頻發生，如憂慮錢包及信用卡被盜竊，可考慮附有信用卡保障的AIG保險。藍十字則會提供受保人在旅程期間意外身故，並以信用卡簽帳購物而未繳付的款項。

每間公司都有自選計劃（或稱為附加保障）可供選擇，當中富衛、藍十字、豐隆都有租車自負額，受保人在旅遊期間所租用的車輛一旦發生汽車意外，或在停泊期間遭受損毁或被盜竊，都可以按照汽車在保單所支付的支付額獲得賠償。倘若投保人是熱愛潛水，AIG亦可以自選水肺潛水自選保障計劃，潛水旅程產生的意外費用可獲最高1.5萬元賠償，租用設備損壞可獲最高1萬元賠償。

新冠疫情在環球仍未完全消散的情况下，出國旅遊一定要買旅遊保險，更應購買保障能力較高、較全面的保障計劃。醫療保障方面不但要留意賠償金額，更要注重回港後覆診費用，以及是否包括針灸及中醫跌打醫藥費的申索賠償。其次，可留意行程取消的賠償，尤其是因為近日新冠確診宗數再次攀升，不排除港府會再收緊出入境限制，令行程受阻，甚至要取消。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[幫你格價]