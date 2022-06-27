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林嘉文：經濟前景惹關注 推動美元避險

【明報專訊】市場近日繼續關注經濟前景，匯市亦受經濟數據的左右走勢。歐美最新的採購經理數據雖然保持擴張，但整體表現有所下降甚至遜於預期，推動美元避險需求，亦令不少外幣受到影響。而聯儲局主席鮑威爾重申有決心打擊通脹，同時表示美國經濟或會因而受到一定程度的衝擊，相信令投資氣氛短線仍會傾向審慎。

經濟數據方面，歐元區採購經理指數疲弱加深了投資者對全球經濟增長放緩的擔憂，亦利淡歐元兌美元收市走低。

另一歐洲貨幣英鎊隔晚亦錄得輕微下跌，雖然英國服務業採購經理指數好過預期，有助英鎊兌美元的跌幅收窄，但當地製造業數據下降並較預期低，暗示當地經濟並非無任何隱憂。在技術上英鎊兌美元的阻力約在 1.2410，而且支持位則於 1.2035附近。

美元兌日圓短期阻力 137.20

至於積弱已久的日圓近日有一絲喘息，由於市場擔憂全球經濟衰退，加上避險資金流入導致全球利率走低，日本與其他成熟市場的債券利差收窄，支持美元兌日圓跌破關鍵的135水平。不過，由於日本與其他央行之間的政策利差仍繼續擴大，日圓恐怕較難延續升勢；技術上美元兌日圓的短期阻力料在 137.20。

市場情緒疲弱亦拖累商品氣氛， 除了銅價跌至 16 個月以來新低外，西德州原油價格亦開始逼近每桶100 美元邊陲。

加元 1.308見阻力

商品受壓亦利淡了商品貨幣需求，當中澳元兌美元跌至近0.6825的支持，若跌穿的話匯價恐怕會進一步向下；至於美元兌加元的阻力位暫在於 1.3080，若升穿該阻力的話，筆者將轉為看淡加元兌美元前景。

渣打香港財富管理高級投資策略師

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[林嘉文 匯市前瞻]