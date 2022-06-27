呂志宏：數字資產有序監管 利好香港發展

政府宜建立明確監管指引

近年來，各地的金融監管機構對數字資產推出不同的監管措施，如反洗錢、交易和稅務等方面，以規範數字資產市場。筆者認為此舉的用意不是禁止而是想規範數字資產市場的發展。各地監管機構積極主動承擔推動市場規範化的責任，探索有關政策制定的方案，對業內的參與者進行監管規範，實際上體現了各地的監管機構對數字資產的認可，準備面對日後發展迅速的數字資產市場。

就此，香港政府及金融監管機構過去亦開展了一系列措施，希望確保虛擬資產行業有序發展和運作，並應對在保護投資者或洗錢風險方面的挑戰。這些措施考慮了國際市場的最新發展及監管趨勢，亦兼顧了香港的本地市場情况，分別為：（1）對虛擬資產服務提供者設立發牌制度；（2）考慮對用作支付用途的「穩定幣」作出監管；及（3）為傳統金融機構向客戶提供虛擬資產相關服務提供指引。

香港財經事務及庫務局亦與數字資產生態圈的朋友一直保持溝通，分享了一套兼容監管、發展、傳統與創新的虛擬資產發展計劃，此舉肯定了政府和相關監管部門已投放資源密切留意這個發展急速的市場對香港未來的機遇。

筆者相信政府可以繼續審查和考量數字資產的好處和風險，從而加快發展數字資產在相關科技領域上的應用，並可領導全球在這方面的發展。希望政府可為各監管機構作出協調，建立一套明確清晰的監管指引，讓數字資產規範化，以保障投資者和金融穩定及防止系統性風險為大前提，打擊非法活動及保障國家安全，改善金融服務的公平和普及度，為數字資產行業監管政策設立具有前瞻性的發展目標，並建立階段性發展規劃，讓生態圈的朋友對未來的發展有一個穩定和清晰的預期。

發展數字資產市場 港優勢不小

筆者和年輕朋友交流時，他們提到內地監管部門對虛擬資產相關業務採取了嚴厲打擊和禁止的態度，擔心會影響虛擬資產在香港日後的發展，但筆者卻持有不同的觀點。內地市場數字資產的人才和從業機構不得不赴海外發掘合法合規的營運模式，而香港作為面向國際的金融中心，以其文化地理、營商環境及金融基礎設施等多方面的優勢成為這些機構和人才的首選之地。香港應把握這個機會，善用自身對資金和人才匯集的能力和完善的金融基礎設施，加快建立香港本地的數字資產市場，培育和吸引更多金融科技人才，打造香港成為領先的全球數字資產交易中心及資產管理中心。

香港數碼資產學會幹事 德勤中國數字資產香港主管合伙人

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